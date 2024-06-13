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Криминал Прокуратура начал проверку после публикации НГС о том, что в детском лагере отдыхающих кормят несвежим мясом

Прокуратура начал проверку после публикации НГС о том, что в детском лагере отдыхающих кормят несвежим мясом

Инцидент произошел в лагере «Чкаловец»

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В легере выясняют что не так и едой

В Новосибирске прокуратура начала проверку после публикации НГС о том, что в детском лагере «Чкаловец» отдыхающих кормят несвежим мясом.

— Прокуратурой совместно со специалистами регионального Роспотребнадзора будет проверено соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства при организации питания в детском лагере. При наличии оснований будут приняты меры реагирования, — пояснили в ведомстве.

Тревогу по поводу обедов у детей забил один из родителей отдыхающих подростков. Мужчина прислал фото курицы, которая выглядела сырой из-за розового цвета. Однако в лагере объяснили, что птица была приготовленной, а причины, почему мясо так выглядело, выясняют.

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Детский лагерь Испорченное мясо Новосибирск
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