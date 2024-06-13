НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+24°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+24°

пасмурно, без осадков

ощущается как +25

2 м/c,

южн.

 749мм 77%
Подробнее
4 Пробки
USD 89,02
EUR 95,74
Реклама

СРОЧНО

Доллар выставили по 140 рублей

Как изменят «Сосновый бор»
Лето с пользой
Подросток угрожает оружием
Как не пропустить отпуск
История вирусолога в сериале
Как прикрепиться к поликлинике
Бузова на фестивале блогеров
Дело Перлова
НГС в Telegram
Лето эксклюзив «Покормили сырым мясом»: новосибирец забил тревогу из-за цвета курицы в детском лагере

«Покормили сырым мясом»: новосибирец забил тревогу из-за цвета курицы в детском лагере

Мясо отдали на исследования

1 647
16 комментариев
Дочь прислала отцу фотографию курицы

В Новосибирске в лагере «Чкаловец» детей накормили странной курицей — она выглядела сырой из-за розового цвета. Один из родителей забил тревогу, но в лагере объяснили, что птица была приготовленной, а причины, почему мясо так выглядело, выясняют.

Житель Новосибирска Максим отправил свою дочь в лагерь «Чкаловец», купив путевку за 44 тысячи. На прошлой неделе дочь пожаловалась, что детей покормили сырой курицей и прислала фотографии. На них мясо курицы было розового цвета.

— Я позвонил в лагерь. Там сидит девушка, администратор. Я ей рассказал, что детей покормили сырым мясом. Она попросила скинуть фотографии и сказала, что они будут разбираться. Я говорю, что как разберетесь, сразу же мне наберите. Скинул фотографии и в ответ тишина. Я позвонил и сказал, что буду звонить в городской офис. Звоню в городской офис. Там тоже пообещали разобраться, — рассказал Максим.

С Максимом не связывались несколько дней. Но во вторник, 11 июня, ему позвонила диет-сестра «Чкаловца» Наталья Анненко. Сотрудница лагеря рассказала, что произошло и редакции НГС.

— Действительно, была небольшая проблема с курицей. Все документы на данную партию курицы были в полном объеме: свидетельства и сертификаты. Все продукты, которые принадлежат ветеринарному надзору, проходят через специальную платформу. Все документы соответствовали и визуально все было качественно. Курица не заветрена. Если какие-то особенности по качеству продукта могут выявиться при приготовлении блюда. Когда мы приготовили, курица имела розовый цвет мяса, — рассказала Наталья.

Каждое блюдо в лагере перед подачей детям проверяет специальная комиссия, в состав которой входят педагоги и медицинские работники. Сотрудники сняли пробы: вкусовые качества мяса были хорошими. Она была готова.

— Нас насторожил розоватый цвет. Комиссия, которая снимала пробу блюда, разрешила блюдо к выдаче. Это было в воскресенье, а в понедельник руководитель позвонил в службу по ветеринарному надзору. Курицу взяли на анализы, её проверяют на микробиологию, антибиотики, — добавила Наталья.

Результаты анализов будут готовиться от 30 до 50 дней. Курицу от данного производителя поставщик больше доставлять в лагерь не будет. Дети себя чувствуют хорошо в лагере, уверила Наталья. Жалоб на состояние здоровья ни у кого не было.

В этом году система распределения путевок в лагерь оказалась с особенностями. Изменения объяснили в мэрии Новосибирска.

ПО ТЕМЕ
Новосибирск Курица Лагерь Дети
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY3
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY2
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Им без разницы, откуда прыгать»: ветеринар — о выпадении кошек из окон и стоимости их лечения
Алена Ситникова
Ветеринарный фельдшер
Мнение
«Мы тоже люди»: сотрудница пункта выдачи — о штрафах за отзывы, неадекватных клиентах и рейтингах
Анонимное мнение
Мнение
«Орут, пристают и чуть ли за руку не хватают»: журналистка НГС — о резонансном конфликте Грефа и беспорядке в алтайском такси
Александра Бруня
Корреспондент
Мнение
«Чудовищно неблагодарная профессия!»: врач-терапевт откровенно рассказал об ужасах работы в поликлинике
Анонимное мнение
Мнение
Что будет, если год не есть сахар? Сибирячка рассказала, чем питается и как сильно похудел ее муж
Полина Бородкина
Корреспондент NGS24.RU
Рекомендуем
Знакомства

Ирина,  42

Viktor,  28

NIK,  34

Timka,  21

Davlady,  26

Baht,  47

Начать знакомиться
Объявления

Вывоз Мусора

350 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Добавить объявление