«Покормили сырым мясом»: новосибирец забил тревогу из-за цвета курицы в детском лагере

Дочь прислала отцу фотографию курицы Источник: предоставлено читателем Максим











В Новосибирске в лагере «Чкаловец» детей накормили странной курицей — она выглядела сырой из-за розового цвета. Один из родителей забил тревогу, но в лагере объяснили, что птица была приготовленной, а причины, почему мясо так выглядело, выясняют.

Житель Новосибирска Максим отправил свою дочь в лагерь «Чкаловец», купив путевку за 44 тысячи. На прошлой неделе дочь пожаловалась, что детей покормили сырой курицей и прислала фотографии. На них мясо курицы было розового цвета.

— Я позвонил в лагерь. Там сидит девушка, администратор. Я ей рассказал, что детей покормили сырым мясом. Она попросила скинуть фотографии и сказала, что они будут разбираться. Я говорю, что как разберетесь, сразу же мне наберите. Скинул фотографии и в ответ тишина. Я позвонил и сказал, что буду звонить в городской офис. Звоню в городской офис. Там тоже пообещали разобраться, — рассказал Максим.

С Максимом не связывались несколько дней. Но во вторник, 11 июня, ему позвонила диет-сестра «Чкаловца» Наталья Анненко. Сотрудница лагеря рассказала, что произошло и редакции НГС.

— Действительно, была небольшая проблема с курицей. Все документы на данную партию курицы были в полном объеме: свидетельства и сертификаты. Все продукты, которые принадлежат ветеринарному надзору, проходят через специальную платформу. Все документы соответствовали и визуально все было качественно. Курица не заветрена. Если какие-то особенности по качеству продукта могут выявиться при приготовлении блюда. Когда мы приготовили, курица имела розовый цвет мяса, — рассказала Наталья.

Каждое блюдо в лагере перед подачей детям проверяет специальная комиссия, в состав которой входят педагоги и медицинские работники. Сотрудники сняли пробы: вкусовые качества мяса были хорошими. Она была готова.

— Нас насторожил розоватый цвет. Комиссия, которая снимала пробу блюда, разрешила блюдо к выдаче. Это было в воскресенье, а в понедельник руководитель позвонил в службу по ветеринарному надзору. Курицу взяли на анализы, её проверяют на микробиологию, антибиотики, — добавила Наталья.

Результаты анализов будут готовиться от 30 до 50 дней. Курицу от данного производителя поставщик больше доставлять в лагерь не будет. Дети себя чувствуют хорошо в лагере, уверила Наталья. Жалоб на состояние здоровья ни у кого не было.