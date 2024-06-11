Силовики в Кузбассе нашли пропавшего второклассника в Кузбассе — его обследуют медики

Ребенка искали в лесах и частном секторе Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Пропавшего накануне в Ленинске-Кузнецком девятилетнего мальчика удалось найти живым. Состояние ребенка оценивают медики, сообщает во вторник, 11 июня, пресс-служба регионального СУ СКР.



— Он живой, ребенка осматривают медики для определения состояния его здоровья. По предварительным данным, в период отсутствия преступления в отношении него не совершались, — говорится в релизе.

По итогам пропажи ребенка продолжится проверка, которая установит причины его пропажи и примет по этому факту процессуальное решение.

По данным главка МВД Кузбасса, ребенка по ориентировке опознала кондуктор автобуса и сообщила об этом правоохранителям.