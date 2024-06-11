Силовики в Кузбассе нашли пропавшего второклассника в Кузбассе — его обследуют медики

Пропавшего накануне в Ленинске-Кузнецком девятилетнего мальчика удалось найти живым. Состояние ребенка оценивают медики, сообщает во вторник, 11 июня, пресс-служба регионального СУ СКР.
— Он живой, ребенка осматривают медики для определения состояния его здоровья. По предварительным данным, в период отсутствия преступления в отношении него не совершались, — говорится в релизе.
По итогам пропажи ребенка продолжится проверка, которая установит причины его пропажи и примет по этому факту процессуальное решение.
По данным главка МВД Кузбасса, ребенка по ориентировке опознала кондуктор автобуса и сообщила об этом правоохранителям.
Ранее NGS42.RU писал, что после исчезновения ребенка возбуждали дело по статье «Убийство», что делается для соблюдения процессуальных мероприятий. В поисковой операции участвовали более 100 полицейских, волонтеры и спасатели. По данным силовиков, мальчик гулял на площадке возле дома, затем ушел с нее и около 14 часов о его местонахождении ничего не было известно.