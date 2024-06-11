«Объяснил, у кого приоритет»: водитель скорой избил водителя седана, который стоял у него на пути

Во время драки звучал сигнал о том, что нужно освободить переезд Источник: «АСТ-54 Black» / Telegram, Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске на переезде водитель скорой помощи несколько раз ударил мужчину в седане и пнул его ногой. Инцидент произошел сегодня, 11 июня, около 10:30. Видео разместили в телеграм-канале «ACT-54».



— На Бетонке водитель скорой помощи с помощью кулаков объяснил другому автомобилисту, что имеет право приоритетного проезда в сложившейся дорожной ситуации, — говорится в сообщении канала.

На видео слышно и видно, что у скорой помощи включены проблесковые маячки, а также разрывается сирена. Водитель скорой сначала нанес пару ударов через окно, потом открыл дверь седана и пнул водителя. После этого автомобилист спокойно освободил проезд перед спецмашиной.

Источник: «АСТ-54 Black» / Telegram

Редакция НГС обратилась за комментариями в скорую помощь Новосибирска.