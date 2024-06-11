НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+24°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+24°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +23

3 м/c,

ю-в.

 743мм 44%
Подробнее
5 Пробки
USD 88,99
EUR 95,64
Реклама

СРОЧНО

Во второй декаде июня ждет погода до +32 градусов

Худшие дорожники Новосибирска
Лето с пользой
Экстрасенсы в селе
Как не пропустить отпуск
Обзор точек «Восток-корта»
Что не так с такси на Алтае
Бандитские фото
НГС в Telegram
Происшествия «Объяснил, у кого приоритет»: водитель скорой избил водителя седана, который стоял у него на пути

«Объяснил, у кого приоритет»: водитель скорой избил водителя седана, который стоял у него на пути

Инцидент произошел на переезде

3 693
71 комментарий
Во время драки звучал сигнал о том, что нужно освободить переезд

В Новосибирске на переезде водитель скорой помощи несколько раз ударил мужчину в седане и пнул его ногой. Инцидент произошел сегодня, 11 июня, около 10:30. Видео разместили в телеграм-канале «ACT-54».

— На Бетонке водитель скорой помощи с помощью кулаков объяснил другому автомобилисту, что имеет право приоритетного проезда в сложившейся дорожной ситуации, — говорится в сообщении канала.

На видео слышно и видно, что у скорой помощи включены проблесковые маячки, а также разрывается сирена. Водитель скорой сначала нанес пару ударов через окно, потом открыл дверь седана и пнул водителя. После этого автомобилист спокойно освободил проезд перед спецмашиной.

Редакция НГС обратилась за комментариями в скорую помощь Новосибирска.

Если вы были участником конфликта или свидетелем, просьба связаться с редакцией НГС
Звоните круглосуточно8-923-157-00-00
Мы в соцсетях

В мае водитель сплошь тонированной Camry выехал на встречную полосу и перекрыл дорогу автомобилю скорой помощи, который ехал с включенными сигналами. Шофер спецтранспорта был вынужден остановиться, а потом дал волю своему гневу.

ПО ТЕМЕ
Скорая помощь Бетонный переезд Драка Водитель скорой
Лайк
LIKE80
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED5
Гнев
ANGRY2
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Можешь купить пистолет, так, между делом». Россиянка дважды съездила пожить в Америку — плюсы и минусы
Зоя Неджефова
Мнение
«Чудовищно неблагодарная профессия!»: врач-терапевт откровенно рассказал об ужасах работы в поликлинике
Анонимное мнение
Мнение
Пляжи, веломаршруты и европейские городки. Журналист рассказала, чем заняться в Калининграде и области
Серафима Путиева
Мнение
Получить права или пройти обучение: три знака Зодиака почувствуют влияние июньского новолуния — советы на этот день
Елена Коржаневская
Мнение
Ракам — раздавать долги, Весам — ждать сюрпризов: каким будет лето для всех знаков Зодиака
Марина Шумкина
Рекомендуем
Знакомства

Антонина,  37

Гариб,  32

Аня,  39

Екатерина,  38

Денис,  34

Ирина,  65

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Дрова сосновые (горбыль) с доставкой самосвалом

800 ₽

Добавить объявление