«Объяснил, у кого приоритет»: водитель скорой избил водителя седана, который стоял у него на пути

В Новосибирске на переезде водитель скорой помощи несколько раз ударил мужчину в седане и пнул его ногой. Инцидент произошел сегодня, 11 июня, около 10:30. Видео разместили в телеграм-канале «ACT-54».
— На Бетонке водитель скорой помощи с помощью кулаков объяснил другому автомобилисту, что имеет право приоритетного проезда в сложившейся дорожной ситуации, — говорится в сообщении канала.
На видео слышно и видно, что у скорой помощи включены проблесковые маячки, а также разрывается сирена. Водитель скорой сначала нанес пару ударов через окно, потом открыл дверь седана и пнул водителя. После этого автомобилист спокойно освободил проезд перед спецмашиной.
Редакция НГС обратилась за комментариями в скорую помощь Новосибирска.
В мае водитель сплошь тонированной Camry выехал на встречную полосу и перекрыл дорогу автомобилю скорой помощи, который ехал с включенными сигналами. Шофер спецтранспорта был вынужден остановиться, а потом дал волю своему гневу.