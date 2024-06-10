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Происшествия Новосибирец помочился со священного перевала на Алтае и выложил видео в сеть — его подружки хихикали

Новосибирец помочился со священного перевала на Алтае и выложил видео в сеть — его подружки хихикали

Сейчас телефон парня недоступен, а одна из его спутниц не хочет комментировать ситуацию

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Недобрую славу внезапно снискали несколько путешественников из Новосибирска

Поступок путешественников из Новосибирска вызвал гнев жителей Республики Алтай. В Instagram*(деятельность соцсети запрещена в РФ) опубликовано видео, на кадрах которого пользователь с ником Shumnyi мочится с перевала Кату-Ярык под одобрительное хихиканье подружек.

— Дегенерат из Новосибирска решил помочиться с горы перевала Кату-Ярык, который считается священным местом у коренных жителей, — прокомментировал кадры паблик «АСТ-54», обративший внимание на это видео.

Дозвониться до молодого человека на момент публикации не удалось. Его телефон то недоступен, то не отвечает

Журналисту НГС удалось связаться с одной из сопровождавших его девушек.

— Во-первых, я сейчас занята. Во-вторых, мне нужно понять вообще: насколько здравое решение — вам что-то комментировать, — заявила НГС путешественница.

Кату-Ярык — перевал в Алтайских горах, на территории Улаганского района Республики Алтай. Это крутой спуск в долину реки Чулышман с крутизной склона около 70%. Кату-Ярык считается священным место для коренных алтайцев.

* Деятельность Meta Platforms, Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — признана экстремистской и запрещена на территории России.

Ранее в Новосибирске полицейские задержали молодого человека, которого подозревают в осквернении Вечного огня в сквере «Монумент Славы».

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