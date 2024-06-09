В Новосибирске могут завести дело после смерти водителя — его зажало между двумя троллейбусами

Сибиряк получил травмы, несовместимые с жизнью. Источник: Госавтоинспекция Новосибирска











В Новосибирске решается вопрос о возбуждении дела из-за ДТП, в результате которого водителя насмерть зажало между двумя троллейбусами. Об этом НГС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

— Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 264 УК РФ, — уточнили в ведомстве.



Речь идет о статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, пункт в ведомстве не сообщили.

Пункт 3 статьи предусматривает наказание за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека. Пункт 4 — если деяние совершено лицом в состоянии опьянения или не имеющим прав, либо сопряжено с оставлением места произошедшего.

П.3 ст. 264 УК РФ наказывается принудительными работами до четырех лет либо лишением свободы на срок до пяти лет. Это сопровождается лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. П.4 ст. 264 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы от 5 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.