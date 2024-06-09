«Вышел поправить рога»: водителя зажало насмерть между двумя троллейбусами на остановке

Водитель троллейбуса скончался на месте Источник: Госавтоинспекция











Водитель погиб после того, как его зажало между двумя троллейбусами после столкновения, сообщили в Госавтоинспекции. По данным ГИБДД, ДТП произошло утром 9 июня на остановке «Ленинградская» в Октябрьском районе.



Пострадавший — водитель одного из троллейбусов.

— Водитель троллейбуса мужчина 1991 г.р. (без пассажиров, на конечной остановке общественного транспорта), совершил столкновение с троллейбусом, водитель которого, мужчина 1968 г.р., на этой же остановке осуществлял соединение штанги с проводами воздушной контактной сети. В результате ДТП водитель троллейбуса, мужчина 1968 г. р., получил травмы, несовместимые с жизнью, — сказано в сообщении ведомства.

Очевидцы утверждают, что водитель троллейбуса вышел, чтобы поправить «рога» Источник: Госавтоинспекция











Очевидцы в Telegram-канале «Инцидент Новосибирск» говорят, что водитель второго троллейбуса внезапно двинулся с места.



— Водитель первого троллейбуса вышел поправить рога, в то время как водитель второго по неизвестной причине въехал в первый троллейбус, сильно зажав водителя между ними, — приводит канал слова читателя.

На месте работает следственно-оперативная группа, проводится проверка.

На одном из троллейбусов указан номер 3505 — предварительно, «Горожанка» принадлежит МКП «ГЭТ». Руководитель муниципального предприятия не ответил на звонок корреспондента НГС.

Ранее НГС писал, что грузовик протаранил легковой автомобиль на новосибирской дороге — момент ДТП попал на видео.