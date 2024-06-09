«Жена работала с ним кондуктором»: что известно про погибшего новосибирского водителя — его зажало троллейбусами

Знакомая водителя, которого насмерть зажало между двумя троллейбусами на остановке в Октябрьском районе Новосибирска, рассказала, что он работал в депо с 90-х годов. По словам собеседницы, Василий К. — опытный специалист.
— Хороший специалист, много лет отработал. Как человек хороший, всегда придёт на помощь. Я его хорошо знаю, где-то с 1991-го года. Я с 90-го начала работать водителем, он ещё даже раньше меня пришёл, — описывает мужчину бывшая работница депо.
Перед трагедией мужчина менял токоприёмник, говорит знакомая погибшего. По словам собеседницы, раньше с Василием не случалось похожих инцидентов.
— Естественно, раньше с ним такого не было. Вообще непонятно, как это произошло. Жена у него осталась, она всю жизнь работала с ним кондуктором, сколько я их знаю, — продолжает сибирячка.
Была ли супруга Василия кондуктором на его последнем рейсе, собеседница не знает. По её словам, у погибшего осталась дочь.
Женщина вспоминает, как около двадцати лет назад в Заельцовском депо произошёл похожий инцидент — один из водителей решил пошутить над коллегой и случайно зажал его между троллейбусами насмерть.
Ранее НГС писал, что 56-летний водитель погиб после того, как его зажало между двумя троллейбусами после столкновения. По данным ГИБДД, ДТП произошло утром 9 июня на остановке «Ленинградская» в Октябрьском районе.
На месте работает следственно-оперативная группа, проводится проверка.
Ранее НГС писал, что грузовик протаранил легковой автомобиль на новосибирской дороге — момент ДТП попал на видео.
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