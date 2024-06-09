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Что известно про погибшего водителя троллейбуса

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Происшествия эксклюзив «Жена работала с ним кондуктором»: что известно про погибшего новосибирского водителя — его зажало троллейбусами

«Жена работала с ним кондуктором»: что известно про погибшего новосибирского водителя — его зажало троллейбусами

Сибиряк работал водителем ещё с 90-х годов, его описывают как опытного специалиста

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По словам знакомых, у погибшего остались жена и дочь

Знакомая водителя, которого насмерть зажало между двумя троллейбусами на остановке в Октябрьском районе Новосибирска, рассказала, что он работал в депо с 90-х годов. По словам собеседницы, Василий К. — опытный специалист.

— Хороший специалист, много лет отработал. Как человек хороший, всегда придёт на помощь. Я его хорошо знаю, где-то с 1991-го года. Я с 90-го начала работать водителем, он ещё даже раньше меня пришёл, — описывает мужчину бывшая работница депо.

Перед трагедией мужчина менял токоприёмник, говорит знакомая погибшего. По словам собеседницы, раньше с Василием не случалось похожих инцидентов.

— Естественно, раньше с ним такого не было. Вообще непонятно, как это произошло. Жена у него осталась, она всю жизнь работала с ним кондуктором, сколько я их знаю, — продолжает сибирячка.

Была ли супруга Василия кондуктором на его последнем рейсе, собеседница не знает. По её словам, у погибшего осталась дочь.

Женщина вспоминает, как около двадцати лет назад в Заельцовском депо произошёл похожий инцидент — один из водителей решил пошутить над коллегой и случайно зажал его между троллейбусами насмерть.

Ранее НГС писал, что 56-летний водитель погиб после того, как его зажало между двумя троллейбусами после столкновения. По данным ГИБДД, ДТП произошло утром 9 июня на остановке «Ленинградская» в Октябрьском районе.

На месте работает следственно-оперативная группа, проводится проверка.

Если вы стали очевидцами этой трагедии или знаете ее участников, то сообщите об этом в редакцию НГС
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Ранее НГС писал, что грузовик протаранил легковой автомобиль на новосибирской дороге — момент ДТП попал на видео.

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