«Пожалуйста, набирайте»: поток воды хлынул из Святого источника под Новосибирском — видео

В Новосибирской области в субботу, 8 июня, прошел дождь. Из-за осадков некоторые дороги превратились в реки, вода хлынула как в Новосибирске, так и в других населенных пунктах региона.
Читатель НГС прислал редакции видео последствий непогоды в Искитимском районе. Там дождевой водой затопило Святой источник. На кадрах видно бурный поток воды, который разлился на участке.
— Кто хочет на Святом ключе воды набрать? Пожалуйста, набирайте, — говорит автор видео.
Святой источник находится недалеко от храма в честь Новомучеников и Исповедников Церкви Русской. НГС позвонил на номер телефона храма, но ему отказали в комментарии, порекомендовав обратиться в епархию.
Последствия непогоды также сняли на видео в Новосибирске. В городе после дождя затопило улицы.
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Представитель храма сообщил НГС, что на данный момент поток воды еще большой, но постепенно идет на убыль.
— Говорить о нанесенном ущербе пока рано, так как не ясна вся картина. Уровень воды спадет, будем знать, что делать, — сообщил специалист.