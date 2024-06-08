Хоть так поплаваем: в Новосибирске после дождя улицы превратились в реки — видео с затопленными машинами

В Новосибирске днем 8 июня прошел дождь. После него некоторые улицы города превратились в реки, а машины затопило. Жители города поделились фотографиями и видео залитых улиц.
Такой ручей появился на Большевистской
Источник: читатель НГС
Сильное течение появилось на улице Планировочной
Источник: читатель НГС
Пострадали и жители Татьяны Снежиной
Источник: «Новосибирск с огоньком» / телеграм-канал
По улице Мира тоже можно проехать с трудом
Источник: «Новосибирск с огоньком» / телеграм-канал
Некоторым новосибирцам дождь прервал прогулку по Михайловской набережной. Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков снял несколько атмосферных видео.