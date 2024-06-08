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Лето Хоть так поплаваем: в Новосибирске после дождя улицы превратились в реки — видео с затопленными машинами

Хоть так поплаваем: в Новосибирске после дождя улицы превратились в реки — видео с затопленными машинами

Дождь шел несколько часов

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На Ватутина из-за дождя образовался затор

В Новосибирске днем 8 июня прошел дождь. После него некоторые улицы города превратились в реки, а машины затопило. Жители города поделились фотографиями и видео залитых улиц.

Такой ручей появился на Большевистской
Сильное течение появилось на улице Планировочной
Рядом с «Мегой» машинам пришлось переквалифицироваться в водные судна
Пострадали и жители Татьяны Снежиной
По улице Мира тоже можно проехать с трудом

Некоторым новосибирцам дождь прервал прогулку по Михайловской набережной. Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков снял несколько атмосферных видео.

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