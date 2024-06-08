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Лето Один зонтик на двоих: новосибирцы спрятались от дождя на сцене на Михайловской набережной — атмосферные видео

Один зонтик на двоих: новосибирцы спрятались от дождя на сцене на Михайловской набережной — атмосферные видео

Прогулку некоторых жителей города прервал ливень

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Небо в субботу в Новосибирске пасмурное

Новосибирцы на Михайловской набережной спрятались от дождя на сцене. Гуляющие сибиряки оказались в западне. Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков снял несколько атмосферных видео.

Новосибирцы спрятались под крышей
Шум дождя на многих действует успокаивающее
На набережной в дождь никто не гуляет
Некоторых не спасли даже зонтики
На мосту неожиданно появился водопад

Синоптики рассказали, что в Новосибирске и области в выходные будет ветреная и дождливая погода. Небольшое потепление можно ждать 9 июня.

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