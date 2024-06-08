Один зонтик на двоих: новосибирцы спрятались от дождя на сцене на Михайловской набережной — атмосферные видео

Новосибирцы на Михайловской набережной спрятались от дождя на сцене. Гуляющие сибиряки оказались в западне. Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков снял несколько атмосферных видео.
Новосибирцы спрятались под крышей
Источник: Александр Ощепков / NGS.RU
Шум дождя на многих действует успокаивающее
Источник: Александр Ощепков / NGS.RU
На набережной в дождь никто не гуляет
Источник: Александр Ощепков / NGS.RU
Некоторых не спасли даже зонтики
Источник: Александр Ощепков / NGS.RU
На мосту неожиданно появился водопад
Источник: Александр Ощепков / NGS.RU
Синоптики рассказали, что в Новосибирске и области в выходные будет ветреная и дождливая погода. Небольшое потепление можно ждать 9 июня.