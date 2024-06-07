«Гроза, град и штормовой ветер»: какой будет погода в Новосибирске на выходных — прогноз на 3 дня

В Новосибирске и области на выходных будет ветреная и дождливая погода. Об этом корреспонденту НГС сообщили в Западно-Сибирском гидрометцентре.
— Мы выпустили штормовое предупреждение по Новосибирской области. Во второй половине дня 7 июня, 8 июня ожидаются дожди, местами сильные ливни, грозы, крупный град и шквалистое усиление ветра до 23 метров в секунду так как сохраняется фронтальная зона через нашу область, — сообщила дежурный синоптик Западно-Сибирского УГМС Дарья Беспалова.
По словам специалиста, 9 июня погода будет лучше, чем 7 и 8 июня.8 июня будет по региону проходить холодный фронт. Более интенсивными будут осадки по восточной части региона.
В субботу 8 июня по северо-западу днем температура воздуха будет в районе +15…+20 градусов, а по остальной территории области +21…+26 градусов. 9 числа дневная температура будет в районе +6…+11 градусов, местами в восточном районе — до +16 градусов.
По юго-западной части области температура будет выше. Ветер будет западный с переходом на северный, ночью +6…+11 градусов, с порывами до 18 метров в секунду, днем 4−9 метров в секунду, с порывами до 14 метров в секунду.
Ночью местами ожидаются кратковременные дожди и грозы, днем будет преимущественно без осадков. По западной части местами ожидаются небольшие дожди.
9 июня ночью будет проходить холодный кратковременный дождь, гроза, ветер 6–11 метров в секунду, порывы до 18 метров в секунду. Ночная температура составит +12…+14 градусов. Днем в городе ожидается без существенных осадков. Ветер северный 4–9 метров в секунду. Дневная температура +20…+22 градусов.
В понедельник, 10 июня, ожидается ночью +10...+12 градусов, днем — +22...+24. Ветер восточный 3–9 метров в секунду.
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