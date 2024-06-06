В Кемерове столкнулись трамваи. Люди на полном ходу высыпались под машины: видео

Сегодня, 6 июня, в Кемерове столкнулись два трамвая. Один из них потерял управление. На кадрах с места ЧП видно, как у несущегося трамвая отлетает дверь, пассажир падает прямо на дорогу.
— Сегодня в 07 часов 35 минут при следовании по Логовому шоссе в сторону левобережной части города трамвайный вагон 10-го маршрута на остановке «Набережная» допустил столкновение с вагоном, шедшим в попутном направлении. В результате столкновения имеются пострадавшие, которым оказывается необходимая медицинская помощь, — прокомментировали в пресс-службе КЭТК (Кемеровская электротранспортная компания).
В ДТП пострадали более 30 человек, погибших нет. Региональный СКР возбудил дело по факту столкновения трамваев по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).
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