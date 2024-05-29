«На дороге белые кроссовки»: очевидцы заявили, что на Дуси Ковальчук выпал парень

29 мая в Новосибирске сообщили о том, что в Заельцовском районе с высоты выпал парень. Об этом заявил паблик «АСТ-54» во «ВКонтакте» со ссылкой на подписчиков.
Инцидент случился на улице Дуси Ковальчук. На кадрах, где, предположительно, это произошло, можно заметить поврежденный автомобиль. В паблике заявили, что на месте работает реанимация.
— Также можно заметить на дороге белые кроссовки, — сказано в сообщении.
Как сообщили НГС в пресс-службе СУ СК РФ по Новосибирской области, по факту обнаружения тела следователи проводят проверку.
— Заельцовским межрайонным следственным отделом проводится уголовно-процессуальная проверка по факту обнаружения на придомовой территории многоквартирного дома в Заельцовском районе города Новосибирска тела мужчины, — сообщили в ведомстве.
Следователь проводит осмотр места происшествия, обстоятельства устанавливаются. По результатам проверки ведомством будет принято процессуальное решение.
В начале мая на перекрестке улиц Ленина и Советской в Новосибирске с высоты выпала девочка. Ребенок попал в реанимацию.