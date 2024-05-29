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В Сети заявили, что на Дуси Ковальчук выпал парень

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Происшествия «На дороге белые кроссовки»: очевидцы заявили, что на Дуси Ковальчук выпал парень

«На дороге белые кроссовки»: очевидцы заявили, что на Дуси Ковальчук выпал парень

Следователи проводят проверку

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Инцидент случился на улице Дуси Ковальчук

29 мая в Новосибирске сообщили о том, что в Заельцовском районе с высоты выпал парень. Об этом заявил паблик «АСТ-54» во «ВКонтакте» со ссылкой на подписчиков.

Инцидент случился на улице Дуси Ковальчук. На кадрах, где, предположительно, это произошло, можно заметить поврежденный автомобиль. В паблике заявили, что на месте работает реанимация.

— Также можно заметить на дороге белые кроссовки, — сказано в сообщении.

Как сообщили НГС в пресс-службе СУ СК РФ по Новосибирской области, по факту обнаружения тела следователи проводят проверку.

— Заельцовским межрайонным следственным отделом проводится уголовно-процессуальная проверка по факту обнаружения на придомовой территории многоквартирного дома в Заельцовском районе города Новосибирска тела мужчины, — сообщили в ведомстве.

Следователь проводит осмотр места происшествия, обстоятельства устанавливаются. По результатам проверки ведомством будет принято процессуальное решение.

В начале мая на перекрестке улиц Ленина и Советской в Новосибирске с высоты выпала девочка. Ребенок попал в реанимацию.

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