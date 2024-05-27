На Байкале в катере нашли тела пятерых человек: капитан и все пассажиры погибли при странных обстоятельствах

На озере Байкал в выходные обнаружили катер, на борту которого были обнаружены тела пяти человек. Как сообщили в Следственном комитете, погибли капитан судна и четыре пассажира.
— По предварительным данным, 26 мая 2024 года на озере Байкал около острова Тонкий на катере обнаружены тела пяти человек, не подающих признаков жизни, — сообщили в Следственном комитете. — Смерть судоводителя и пассажиров судна наступила из-за отравления угарным газом.
Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Сейчас следователи и криминалисты устанавливают обстоятельства и причины гибели людей.