На Байкале в катере нашли тела пятерых человек: капитан и все пассажиры погибли при странных обстоятельствах

Катер с погибшими обнаружили 26 мая Источник: Ксения Филимонова / IRCITY.RU











На озере Байкал в выходные обнаружили катер, на борту которого были обнаружены тела пяти человек. Как сообщили в Следственном комитете, погибли капитан судна и четыре пассажира.

— По предварительным данным, 26 мая 2024 года на озере Байкал около острова Тонкий на катере обнаружены тела пяти человек, не подающих признаков жизни, — сообщили в Следственном комитете. — Смерть судоводителя и пассажиров судна наступила из-за отравления угарным газом.

Источник: sledcom_press / T.me

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