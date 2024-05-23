«Газель» протаранила бетонные блоки на Димитровском мосту — они защищали дорожные работы

Вечером 23 мая на Димитровском мосту случилось ДТП. На участке дороги «Газель» врезалась в бетонные блоки, которые защищали дорожные работы.
Данные о дорожно-транспортном происшествии появились на сайте 2ГИС. Пользователи сервиса сфотографировали место, где случился инцидент.
Судя по снимкам, на месте аварии находятся несколько автомобилей, по информации сервиса, сейчас на Димитровском мосту образовалась пробка. В отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску НГС сообщили, что в аварии незначительно повреждены три машины, пострадавших среди людей в ДТП нет.
В начале мая в мэрии сообщили, что после ремонта на Димитровском мосту поставят осевое парапетное ограждение. Оно будет разделять встречные потоки транспорта.