«Газель» протаранила бетонные блоки на Димитровском мосту — они защищали дорожные работы

Транспорт врезался в бетонные блоки Источник: Андрей Бортко/NGS.RU











Вечером 23 мая на Димитровском мосту случилось ДТП. На участке дороги «Газель» врезалась в бетонные блоки, которые защищали дорожные работы.



Данные о дорожно-транспортном происшествии появились на сайте 2ГИС. Пользователи сервиса сфотографировали место, где случился инцидент.

Пользователи сервиса сфотографировали участок, где произошло ДТП Источник: Наталья Соловьева, Сергей Андреев/2ГИС











На Димитровском мосту образовалась пробка Источник: 2ГИС











Судя по снимкам, на месте аварии находятся несколько автомобилей, по информации сервиса, сейчас на Димитровском мосту образовалась пробка. В отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску НГС сообщили, что в аварии незначительно повреждены три машины, пострадавших среди людей в ДТП нет.

