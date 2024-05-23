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Происшествия «Газель» протаранила бетонные блоки на Димитровском мосту — они защищали дорожные работы

«Газель» протаранила бетонные блоки на Димитровском мосту — они защищали дорожные работы

На участке образовалась пробка

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Транспорт врезался в бетонные блоки

Вечером 23 мая на Димитровском мосту случилось ДТП. На участке дороги «Газель» врезалась в бетонные блоки, которые защищали дорожные работы.

Данные о дорожно-транспортном происшествии появились на сайте 2ГИС. Пользователи сервиса сфотографировали место, где случился инцидент.

Пользователи сервиса сфотографировали участок, где произошло ДТП
На Димитровском мосту образовалась пробка

Судя по снимкам, на месте аварии находятся несколько автомобилей, по информации сервиса, сейчас на Димитровском мосту образовалась пробка. В отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску НГС сообщили, что в аварии незначительно повреждены три машины, пострадавших среди людей в ДТП нет.

В начале мая в мэрии сообщили, что после ремонта на Димитровском мосту поставят осевое парапетное ограждение. Оно будет разделять встречные потоки транспорта.

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Димитровский мост ГИБДД ДТП Новосибирск
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