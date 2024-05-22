В Новосибирской области произошло землетрясение — его магнитуда составила 3,2 балла

Землетрясение с магнитудой в 3,2 балла произошло 22 мая в Искитимском районе Новосибирской области.
Согласно данным Алтае-Саянский филиала ФИЦ «Единая геофизическая служба РАН», эпицентр землетрясения находится на побережье реки Большой Елбаш между населенными пунктами Елбаши и Усть-Чем.
НГС запросил информацию о последствиях землетрясения в ГУ МЧС по Новосибирской области. При получении обратной связи материал будет дополнен.
В начале марта сибиряки пережили сильное землетрясение в Казахстане. Его интенсивность оценили на 5 баллов.
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