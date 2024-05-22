НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+14°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+14°

облачно, без осадков

ощущается как +14

2 м/c,

ю-з.

 748мм 87%
Подробнее
5 Пробки
USD 90,41
EUR 98,30
Реклама

СРОЧНО

В Новосибирской области произошло землетрясение

Выбираем лучший бизнес вместе
Неделя добра
Бывший угрожает убить
Что с выпускными
До 500 тысяч на вахте
Врачи о главных проблемах
История красотки-бодибилдера
Такие дома строят в городе
Критика улицы Ленина
НГС в Telegram
Происшествия В Новосибирской области произошло землетрясение — его магнитуда составила 3,2 балла

В Новосибирской области произошло землетрясение — его магнитуда составила 3,2 балла

Интенсивность подземных толчков в эпицентре составила 3,7 балла

683
1 комментарий
Подземные толчки произошли западней устья реки Большой Елбаш

Землетрясение с магнитудой в 3,2 балла произошло 22 мая в Искитимском районе Новосибирской области.

Согласно данным Алтае-Саянский филиала ФИЦ «Единая геофизическая служба РАН», эпицентр землетрясения находится на побережье реки Большой Елбаш между населенными пунктами Елбаши и Усть-Чем.

НГС запросил информацию о последствиях землетрясения в ГУ МЧС по Новосибирской области. При получении обратной связи материал будет дополнен.

Если вы почувствовали землетрясение, свяжитесь с редакцией НГС.
Звоните круглосуточно8-923-157-00-00
Мы в соцсетях

В начале марта сибиряки пережили сильное землетрясение в Казахстане. Его интенсивность оценили на 5 баллов.

Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.

ПО ТЕМЕ
Землетрясение Подземные толчки Землетрясения
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
Время легкости и общения: что стоит делать в полнолуние в Стрельце — советы астролога
Елена Голубева
Мнение
«Можем ли мы позволить себе жить в таких условиях?». Архитектор раскритиковала состояние улицы Ленина
Татьяна Иваненко
Директор Сибирского центра содействия архитектуре
Мнение
«Рыночек не порешал»: в Москве не разрешают строить микро-квартиры — придет ли запрет в Новосибирск
Александр Астахов
эксперт, ведущий подкаста «Недвижимость по феншую»
Рекомендуем
Знакомства

Александр,  46

Павел ,  47

Серега,  36

Евгений Зорин,  46

Vika,  41

Evgeny,  39

Начать знакомиться
Объявления

Детективное агентство Легион

5 000 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Доставка дров сосна горбыль (пиленный под топку)

1 200 ₽

Добавить объявление