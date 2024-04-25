«Газель» с пассажирами попала в ДТП на трассе в Новосибирской области — пострадали 9 человек

В Новосибирской области ночью 25 апреля произошло крупное ДТП, в котором столкнулись пассажирская «Газель» и грузовой автомобиль Howo с прицепом. Как рассказали в службе 112, сообщение об аварии поступило в 03:34.
Столкновение произошло на 125-м километре автомобильной дороги федерального значения Р-255 «Сибирь» в Болотнинском районе. От удара грузовик с прицепом опрокинулся.
Пострадали 9 человек, 2 из которых находятся в тяжелом состоянии. На месте работают полиция, скорая помощь, ЕДДС.
На этой неделе, 22 апреля, около деревни Чахлово, расположенной в Болотнинском районе Новосибирской области, произошло ДТП с участием трех фур и машины.