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Девять человек пострадали в ДТП с «Газелью»

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Происшествия «Газель» с пассажирами попала в ДТП на трассе в Новосибирской области — пострадали 9 человек

«Газель» с пассажирами попала в ДТП на трассе в Новосибирской области — пострадали 9 человек

Грузовик с прицепом от удара опрокинулся

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2 комментария
ДТП произошло в Болотнинском районе

В Новосибирской области ночью 25 апреля произошло крупное ДТП, в котором столкнулись пассажирская «Газель» и грузовой автомобиль Howo с прицепом. Как рассказали в службе 112, сообщение об аварии поступило в 03:34.

Столкновение произошло на 125-м километре автомобильной дороги федерального значения Р-255 «Сибирь» в Болотнинском районе. От удара грузовик с прицепом опрокинулся.

Пострадали 9 человек, 2 из которых находятся в тяжелом состоянии. На месте работают полиция, скорая помощь, ЕДДС.

Если вам известны подробности этой аварии, то сообщите об этом в редакцию НГС.
Звоните круглосуточно8-923-157-00-00
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На этой неделе, 22 апреля, около деревни Чахлово, расположенной в Болотнинском районе Новосибирской области, произошло ДТП с участием трех фур и машины.

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Новосибирск Грузовик Прицеп ДТП
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