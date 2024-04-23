Под Новосибирском пропал 14-летний подросток с гетерохромией

Ребенок пропал в селе Толмачево Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RU











В селе Толмачево Новосибирского района пропал 14-летний Богдан Скажутин. Ориентировку на его поиск выложили в группе отряда «ЛизаАлерт». Местоположение ребенка неизвестно с 11 апреля.

Богдан Скажутин ростом 160 сантиметров, нормального телосложения со светло-руслыми волосами. У подростка гетерохромия: один глаз голубой, другой — карий. Он был в черном спортивном костюме, светло-серых кроссовках с красными вставками.

У мальчика глаза разного цвета Источник: Поисковый отряд ЛизаАлерт Новосибирской области/ Вконтакте











Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите, пожалуйста, по телефону горячей линии отряда 8 800 700–54–52 (круглосуточно, бесплатно) или по номеру 112.

