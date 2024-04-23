НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас0°C

Сейчас в Новосибирске

Погода

облачно, без осадков

ощущается как -5

5 м/c,

с-з.

 753мм 50%
Подробнее
5 Пробки
USD 93,25
EUR 99,36
Реклама

ТЕМА ДНЯ

Назван самый высоокоплачиваемый директор школы

Голосуем на Народной премии
Идет жара — куда бежать
Куда сдать ненужные вещи
Куда уехать из Новосибирска
Что производят в Сибири
Останемся без песка
Как дурят на OZON
Орда наступает
Антисанитария в больнице
НГС в Telegram
Происшествия Под Новосибирском пропал 14-летний подросток с гетерохромией

Под Новосибирском пропал 14-летний подросток с гетерохромией

Местоположение ребенка неизвестно с 11 апреля

2 074
6 комментариев
Ребенок пропал в селе Толмачево

В селе Толмачево Новосибирского района пропал 14-летний Богдан Скажутин. Ориентировку на его поиск выложили в группе отряда «ЛизаАлерт». Местоположение ребенка неизвестно с 11 апреля.

Богдан Скажутин ростом 160 сантиметров, нормального телосложения со светло-руслыми волосами. У подростка гетерохромия: один глаз голубой, другой — карий. Он был в черном спортивном костюме, светло-серых кроссовках с красными вставками.

У мальчика глаза разного цвета

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите, пожалуйста, по телефону горячей линии отряда 8 800 700–54–52 (круглосуточно, бесплатно) или по номеру 112.

На прошлой неделе в Первомайском районе Новосибирска пропал 16-летний Иван Ефремов. Его местоположение неизвестно с 18 апреля.

ПО ТЕМЕ
ЛизаАлерт Новосибирск Подросток Пропал
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD2
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
Город лени и апатии: как новогодние гирлянды на год вырывают Новосибирск из реальности — колонка юриста НГС
Александр Щипанов
Юрист
Мнение
«На скорости выдувает последние мозги»: мнение самокатчика о повсеместной ненависти и стереотипах
Виталий Гущинский
корреспондент
Мнение
Гастрономический хвост: как Новосибирск исчез с ресторанной карты России — грустная колонка
Стас Соколов
Эксперт
Рекомендуем
Знакомства

Сергей,  40

Mr.Rebus,  52

Александр,  62

Любовь,  63

Владимир,  27

Lera,  25

Начать знакомиться
Объявления

Круглосуточно закупаем лом черных и цветных металлов

19 000 ₽

Окна для дачи

2 500 ₽

Адвокат по уголовным делам

3 000 ₽

Добавить объявление