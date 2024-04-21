В Первомайском районе пропал 16-летний подросток — его не могут найти четвертый день

Иван Ефремов вышел из дома Источник: «ЛизаАлерт» / Ольга Бурлакова / NGS.RU











В Новосибирске пропал 16-летний Иван Ефремов. Ориентировку на его поиск сегодня, 21 апреля, опубликовал отряд «ЛизаАлерт». Подросток пропал в Первомайском районе.

— 18 апреля в вечернее время молодой человек вышел из дома в Первомайском районе и пропал, — рассказали НГС в «ЛизеАлерт».



Рост Ивана — 173 сантиметра. Телосложение плотное, голубые глаза, светло-русые волосы. Подросток был одет в куртку болотного цвета с капюшоном, черные штаны, белую футболку и черные кроссовки. У Ивана есть особая примета — небольшая бородка.

Если вам что-то известно, то свяжитесь с «ЛизаАлерт» по телефону: 8 800 700-54-52 или позвоните по 112.