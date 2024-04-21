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В Первомайском районе пропал 16-летний подросток

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Происшествия В Первомайском районе пропал 16-летний подросток — его не могут найти четвертый день

В Первомайском районе пропал 16-летний подросток — его не могут найти четвертый день

Иван Ефремов вышел из дома и пропал

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Иван Ефремов вышел из дома

В Новосибирске пропал 16-летний Иван Ефремов. Ориентировку на его поиск сегодня, 21 апреля, опубликовал отряд «ЛизаАлерт». Подросток пропал в Первомайском районе.

— 18 апреля в вечернее время молодой человек вышел из дома в Первомайском районе и пропал, — рассказали НГС в «ЛизеАлерт».

Рост Ивана — 173 сантиметра. Телосложение плотное, голубые глаза, светло-русые волосы. Подросток был одет в куртку болотного цвета с капюшоном, черные штаны, белую футболку и черные кроссовки. У Ивана есть особая примета — небольшая бородка.

Если вам что-то известно, то свяжитесь с «ЛизаАлерт» по телефону: 8 800 700-54-52 или позвоните по 112.

В Куйбышеве Новосибирской области продолжаются поиски 16-летнего Фаниса Назыпова. 10 апреля парень в 19:00 ушел к другу на день рождения. С тех пор родители не видели его.

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