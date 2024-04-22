Верхние этажи выгорели, жильцы переехали: комиссия проверят дом на Советской после пожара

В 10-этажном доме выгорели верхние этажи Источник: телеграм-канал «МЧС Новосибирской области»











Врио мэра Новосибирска Олег Клемешов рассказал, что из-за ночного пожара в доме на улице Советской, 52/2 выгорел весь мансардный этаж и почти весь девятый этаж.

— Сегодня работает комиссия по определению утраты несущей способности. Выгорел весь мансардный этаж и девятый этаж. Этажи состояли из двухуровневых квартир, расселение не понадобилось, все по родственникам, — объяснил Олег Клемешовво время оперативного совещания при губернаторе Новосибирской области Андрее Травникове.

Пожар в центре Новосибирска произошел ночью 21 апреля, огонь охватил крышу дома. Жительница дома рассказала НГС, что ее новые соседи решили себе сделать камин. Пострадавших в пожаре нет — 40 человек из здания эвакуировались самостоятельно.

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