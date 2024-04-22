Полторы сотни погибших, суды над задержанными и рейды против мигрантов. Теракт в «Крокусе» месяц спустя

Теракт вошел в список самых масштабных трагедий за историю современной России Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Ровно месяц назад, 22 марта, в здании «Крокус Сити Холла» в подмосковном Красногорске раздалась стрельба. В тот вечер на концерт группы «Пикник» собрались тысячи москвичей и гостей столицы, но перед самым началом выступления в здание ворвались вооруженные террористы.

144 погибших, более 300 раненых, из которых десятки до сих пор находятся в больницах, а еще в Следственный комитет РФ поступило 143 заявления о пропавших без вести. Трагедия потрясла всю Россию. Запасы медицинских центров, принимавших донорскую кровь, переполнились всего за день, а Красный Крест за две недели собрал более 1,5 млрд рублей пожертвований.

Наши коллеги из MSK1.RU вспоминают хронику трагических событий и рассказывают о том, что изменилось в России после случившегося.

Минуты трагедии

Теракт в «Крокус Сити» действительно произошел за считаные минуты. В 19:55, как свидетельствуют записи с камер, стрелки оставили свое авто на парковке концертного холла, вошли в здание и двинулись в сторону зала, расстреливая людей. Не прошло и 10 минут, как вооруженные боевики зашли в зал и оказались в проходе амфитеатра.

Источник: Baza / T.me

На видео с места трагедии можно увидеть четырех террористов, которые шли друг за другом и продолжали стрелять. Один из них достал горячую жидкость и поджег кресла. Приблизительно в 20:13 боевики уже вышли «Крокуса», сели в машину. Спеша скрыться, они сбили семью с детьми, пострадавший мальчик до сих пор не восстановился.

1 из 4 Источник: Юрий Орлов, Илья Давыдов / Городские порталы

Когда поднятые по тревоге подразделения МЧС и спецслужб прибыли на место теракта, крыша концертного зала «Крокус» полыхала. Люди выбегали из здания, но спастись удалось далеко не всем, дальнейшая экспертиза покажет, что больше всего человек погибли от угарного газа, огня или обвалившейся при пожаре кровли.

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Первые дни

Начиная с момента, когда на обугленные завалы стало возможно попасть, на месте теракта работали сотрудники МЧС. Один из кинологов, искавших с собаками живых и погибших, рассказал MSK1.RU, что поначалу работать было практически невозможно: раскаленный металл каркаса кровли и сильное задымление мешали спасателям.

Источник: Илья Заславский, МЧС











В то же время сотни людей искали способы помочь жертвам трагедии: в донорские центры выстроились длинные очереди из желающих сдать кровь для раненых, на благотворительный счет в пользу семей погибших и пострадавших бизнесмены, звезды и обычные люди переводили большие средства.



Отдельно чествовали героев, которые помогали людям спастись из здания «Крокуса»: гардеробщиков, направлявших толпу к выходу, таксистов, отвозивших в больницы раненых.

Недалеко от места теракта на следующее же утро образовался стихийный мемориал, к которому люди несли цветы, игрушки и лампады. Он стремительно разрастался, сотни человек стояли в очереди даже под проливным дождем, чтобы почтить память погибших. Волонтеры организовали у «Крокуса» полевую кухню, бесплатно раздавали сухпайки.

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











С замиранием сердца все следили за растущими списками погибших и пострадавших. Власти назначили семьям жертв теракта и раненым компенсации и пенсии. У мемориала состоялся памятный концерт.

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Обвиняемые

На следующий день после теракта четверо подозреваемых были задержаны в деревне Хацунь Брянской области, они направлялись к западной границе России. Все задержанные — граждане Таджикистана, по-русски говорили плохо, но из видео допросов стали известны некоторые детали преступления.

Источник: Baza / T.me











Так, на допросе один из террористов заявил, что за массовое убийство каждому из них предложили 500 тысяч рублей. Половину им уже перевели на банковские карты. Организаторы теракта вышли на задержанных через некоего «проповедника», который сообщал, как нужно действовать и где найти оружие.

Задержанных перевезли в Москву, где вечером 24 марта они предстали перед судом для избрания меры пресечения. В день заседания стали известны имена обвиняемых: Мирзоев Далерджон, Рачабализода Саидакрами, Фариддуни Шамсутдин, Файзов Мухаммадсобир. Каждому был назначен арест до 22 мая. В зал суда все террористы прибыли с увечьями, Файзова внесли на каталке-носилках в сопровождении врачей.

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











На этом задержания не закончились: перед судом предстали также предполагаемые пособники террористов. Это двое братьев Исломовых и их отец. Как предполагает следствие, Аминчон Исломов перевел Фаридуни деньги, чтобы тот смог вылететь в Турцию и встретиться с организатором теракта, а его брат передал боевикам свой автомобиль «Рено-Симбол».

Семья Исломовых Источник: Дмитрий Бондарев / MSK1.RU, Суды общей юрисдикции / T.me











Арестовали и еще троих человек. Среди них Лутфуллои Назримада (его роль в организации теракта пока достоверно не установлена), Якубджони Юсуфзода, он, по версии следствия, переводил деньги на карту террористам, и Алишер Касимов, он отправился в СИЗО за то, что сдал квартиру стрелкам.

Борьба с незаконной миграцией

Одним из главных последствий трагедии в «Крокусе» стало ужесточение мер против незаконной миграции. Уже на следующий день после теракта в метро, на вокзалах и в аэропортах начали тщательно проверять документы и досматривать личные вещи приезжих.

Спустя несколько дней начались проверки в местах, где мигрантов больше всего: на стройках, в общежитиях, в языковых центрах. Начались задержания тех, кто содействовал незаконной миграции: по подозрению в торговле языковыми сертификатами арестовали сотрудников Института им. Пушкина.

Ужесточение миграционной политики москвичи стали замечать всё чаще к концу марта. Так, жители района у метро «Южная» стали свидетелями того, как полицейские сажают в автозаки десятки приезжих, готовившихся сдать экзамен по владению русским в языковом центре в местном ТЦ.

Источник: чат ЖК «Бунинские луга»











Читатели MSK1.RU также сообщили, что по домам в разных районах Москвы и Новой Москвы теперь ходят полицейские, задавая вопросы о собственниках жилья и о том, кто проживает в квартирах.