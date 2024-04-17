«Ударила по колесу»: на парковке в Новосибирске водитель ВАЗа перекрыл выезд, а потом пнул женщину — видео

В Новосибирске, 15 апреля, на парковке у дома на улице Рассветной, 5 произошел конфликт. Об этом рассказал новосибирец Вадим Бухалов в группе «АСТ-54» во «ВКонтакте».
По его словам, автомобиль ВАЗ перекрыл выезд из двора. В этот момент жена Вадима пыталась выехать с парковки.
— Выйдя из машины, супруга ударила по колесу машины, чтобы сработала сигнализация и, чтобы хозяин стремительно пришел, дабы освободить проезд. На что данный товарищ пнул мою жену, — рассказал Вадим.
На кадрах видно, как мужчина пинает женщину на парковке.
Как добавил Вадим, его жена сняла побои и написала заявление в полицию. Корреспонденту НГС для уточнения деталей Вадим на момент публикации не ответил.
Корреспондент НГС обратилась в пресс-службу МВД по Новосибирской области. На момент публикации ответа не было.
На прошлой неделе в Новосибирске сообщили о мужчине, который якобы портит колеса машин на парковке дома.