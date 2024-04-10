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Происшествия Около Чемальской ГЭС произошел сильный пожар — видео с выгоревшими торговыми ларьками

Около Чемальской ГЭС произошел сильный пожар — видео с выгоревшими торговыми ларьками

Огонь тушили на площади 600 кв. м

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Пожар перекинулся на лес

В ночь на 10 апреля около Чемальской ГЭС в Республике Алтай произошел крупный пожар. В результате него пострадали больше 30 торговых ларьков. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС региона.

Как уточняют в ведомстве, примерно в 23 часа поступило сообщение о происшествии на горе Бешпек в селе Чемал. Когда приехали пожарные, павильоны были охвачены огнем — также он перешел на лес.

На месте работали 24 человека и пять единиц техники. Открытое пламя на площади 600 кв. м потушили около часа ночи.

Видео пожара

— Погибших и пострадавших нет. Причина [случившегося] устанавливается, — сказано в сообщении МЧС.

Если вы стали очевидцем пожара, знаете какие-либо подробности, обратитесь в редакцию.
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