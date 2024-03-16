В Новосибирске в районе Телецентра рано утром загорелся барак — фотографии с места

Рано утром в Новосибирске в районе Телецентр на улице Степной, 46 загорелся барака 1940-го года постройки. Информацию об этом НГС подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.
По данным МЧС, в 05:06 пожарно-спасательные подразделения реагировали на сообщение о возгорании барака. Горел двухэтажный расселенный барака мансардного типа. Приблизительная площадь пожара 100 кв. м. В течение двух часов открытое горение ликвидировали. В ликвидации задействовали 34 человека, 11 единиц техники из них от МЧС 27 человек 8 единиц техники.
Недалеко пару дней назад на улице Тихвинской тоже загорелся барак.
Зимой НГС прогулялся по району Телецентра, где старые бараки то и дело исчезают, а на их месте появляются новые многоэтажные комплексы или одинокие высотки. Сейчас на территории строится два жилых комплекса, вскоре возводить дома начнут еще два застройщика, а по планам мэрии до 2030 года застроить весь микрорайон высотками.