В Новосибирске в районе Телецентра рано утром загорелся барак — фотографии с места

Рано утром в Новосибирске в районе Телецентр на улице Степной, 46 загорелся барака 1940-го года постройки. Информацию об этом НГС подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

По данным МЧС, в 05:06 пожарно-спасательные подразделения реагировали на сообщение о возгорании барака. Горел двухэтажный расселенный барака мансардного типа. Приблизительная площадь пожара 100 кв. м. В течение двух часов открытое горение ликвидировали. В ликвидации задействовали 34 человека, 11 единиц техники из них от МЧС 27 человек 8 единиц техники.