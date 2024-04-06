«У нас больше нет времени на уговоры»: мэр Оренбурга решил принудительно эвакуировать людей из-за потопа

— Тех, кто откажется покидать опасную зону добровольно, мы будем эвакуировать принудительно, при участии сотрудников полиции. В Оренбурге действует режим чрезвычайной ситуации. Мы обязаны обеспечить вашу безопасность, — заявил Салмин.

Для размещения готовы 2 пункта временного размещения. Они развернуты в СОШ № 11 (улица Авиационная, 8/3) и доме культуры «Орбита» (улица Заводская, 34).