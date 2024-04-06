«У нас больше нет времени на уговоры»: мэр Оренбурга решил принудительно эвакуировать людей из-за потопа

Сергей Салмин обратился ко всем оренбуржцам, чьи дома находятся в зоне подтопления. Это район Форштадт, поселки Кузнечный, Ситцовка, Пристанционный, Заречный, Подмаячный, Солнечный, Овчинный Городок и поселок имени Куйбышева, а также СНТ, находящиеся в районе поселка им. Куйбышева, Протопоповской рощи, Зауральной рощи, Овчинного Городка, СНТ «Дубки» и «Дубовый плес», СНТ у реки Сакмары.
— По последним данным на 15 часов 6 апреля, уровень воды в Урале — 855 сантиметров, и она будет прибывать. Такая ситуация не оставляет нам выбора, в ночь уровень может достичь критической отметки. Я требую от всех немедленно покинуть дома в зоне подтопления. В ближайшее время мы используем систему оповещения, отнеситесь к сигналу серьезно.
— Тех, кто откажется покидать опасную зону добровольно, мы будем эвакуировать принудительно, при участии сотрудников полиции. В Оренбурге действует режим чрезвычайной ситуации. Мы обязаны обеспечить вашу безопасность, — заявил Салмин.
Для размещения готовы 2 пункта временного размещения. Они развернуты в СОШ