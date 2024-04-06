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СрочноКак выглядит затопленный Орск, где прорвало дамбу
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«У нас больше нет времени на уговоры»: мэр Оренбурга решил принудительно эвакуировать людей из-за потопа

Несогласные будут иметь дело с полицией, заявил Сергей Салмин

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Мэр Оренбурга решил принудительно эвакуировать людей из зоны подтопления

Видео: мэрия Оренбурга

Сергей Салмин обратился ко всем оренбуржцам, чьи дома находятся в зоне подтопления. Это район Форштадт, поселки Кузнечный, Ситцовка, Пристанционный, Заречный, Подмаячный, Солнечный, Овчинный Городок и поселок имени Куйбышева, а также СНТ, находящиеся в районе поселка им. Куйбышева, Протопоповской рощи, Зауральной рощи, Овчинного Городка, СНТ «Дубки» и «Дубовый плес», СНТ у реки Сакмары.

— По последним данным на 15 часов 6 апреля, уровень воды в Урале — 855 сантиметров, и она будет прибывать. Такая ситуация не оставляет нам выбора, в ночь уровень может достичь критической отметки. Я требую от всех немедленно покинуть дома в зоне подтопления. В ближайшее время мы используем систему оповещения, отнеситесь к сигналу серьезно.

— Тех, кто откажется покидать опасную зону добровольно, мы будем эвакуировать принудительно, при участии сотрудников полиции. В Оренбурге действует режим чрезвычайной ситуации. Мы обязаны обеспечить вашу безопасность, — заявил Салмин.

Для размещения готовы 2 пункта временного размещения. Они развернуты в СОШ № 11 (улица Авиационная, 8/3) и доме культуры «Орбита» (улица Заводская, 34).

ПаводокПоловодьеЭвакуацияРежим ЧСОренбургСалмин
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