НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+16°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+16°

ясная погода, без осадков

ощущается как +15

1 м/c,

ю-з.

 752мм 46%
Подробнее
4 Пробки
USD 92,42
EUR 100,13
Реклама

ТЕМА ДНЯ

Новосибирский повар победил в кулинарном шоу

Выдвижение на Народную премию
Скуловая имплантация зубов
Закрывают Универсам на Ленина
Кандидаты в шорт-лист премии
Парковка стала болотом
Золотой нож Новосибирска
Самое дорогое жилье Академа
Косметичка за 3500
Афиша на апрель
НГС в Telegram
Происшествия «Кровля здания протекала»: главный следователь страны поручил возбудить дело из-за обрушения в новосибирской школе

«Кровля здания протекала»: главный следователь страны поручил возбудить дело из-за обрушения в новосибирской школе

В здании обрушилась часть стены

635
Написать комментарий
Инцидент случился несколько дней назад

Председатель СК России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по факту частичного обрушения стены в школе в Новосибирской области. Об этом сообщили в «Информационный центр СК России» во «ВКонтакте».

Инцидент случился 3 апреля. В СМИ и соцсети сообщили, что в одном из образовательных учреждений в поселке Пушном произошло частичное обрушение стены, уточнили в ведомстве.

— Отмечается, что на протяжении длительного времени кровля здания протекала, из-за чего произошло разрушение кладки облицовочного кирпича, — сказано в сообщении. — В СУ СК России по Новосибирской области по данному факту начата процессуальная проверка.

Глава Следственного комитета России дал указание руководителю новосибирских следователей возбудить уголовное дело. Кроме того, ему представят доклад о ходе и результатах расследования.

О происшествии стало известно накануне, 5 апреля. Как сообщили в МЧС, в здании обрушилась часть облицовочного кирпича с несущей стены на втором этаже, в результате инцидента никто не пострадал.

ПО ТЕМЕ
Александр Бастрыкин Школа СК России Следователи Новосибирская область Обрушение
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Их не остановить»: жители Стрижей заявили митинг из-за стройки у озера — застройщик публично ответил на претензии
Игорь Белокобыльский
Гендиректор ГК «Стрижи»
Мнение
Несите деньги боту: журналистка НГС вычислила мошенников в Telegram — развод выглядел очень привлекательно
Настасья Медведева
Журналист
Мнение
Время кармической четверки: чего ждать от апреля — прогноз нумеролога по датам рождения
Алина Шадрина
Рекомендуем
Знакомства

Алексей,  28

Olesya,  44

Юлия,  35

Светлана,  40

Olesya,  23

Evgeshka,  32

Начать знакомиться
Объявления

Круглосуточно закупаем лом черных и цветных металлов

19 000 ₽

Вывоз Мусора

350 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Добавить объявление