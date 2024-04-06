«Кровля здания протекала»: главный следователь страны поручил возбудить дело из-за обрушения в новосибирской школе

Председатель СК России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по факту частичного обрушения стены в школе в Новосибирской области. Об этом сообщили в «Информационный центр СК России» во «ВКонтакте».
Инцидент случился 3 апреля. В СМИ и соцсети сообщили, что в одном из образовательных учреждений в поселке Пушном произошло частичное обрушение стены, уточнили в ведомстве.
— Отмечается, что на протяжении длительного времени кровля здания протекала, из-за чего произошло разрушение кладки облицовочного кирпича, — сказано в сообщении. — В СУ СК России по Новосибирской области по данному факту начата процессуальная проверка.
Глава Следственного комитета России дал указание руководителю новосибирских следователей возбудить уголовное дело. Кроме того, ему представят доклад о ходе и результатах расследования.
О происшествии стало известно накануне, 5 апреля. Как сообщили в МЧС, в здании обрушилась часть облицовочного кирпича с несущей стены на втором этаже, в результате инцидента никто не пострадал.