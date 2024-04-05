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Образование Происшествия В здании школы в Новосибирской области обрушилась часть стены — учеников перевели на две смены

В здании школы в Новосибирской области обрушилась часть стены — учеников перевели на две смены

Инцидент произошел 3 апреля

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Ученики и педагоги не пострадали

3 апреля в школе, расположенной поселке Пушной Черепановского района, обрушилась часть стены. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС Новосибирской области.

По информации ведомства, инцидент произошел в здании в переулке Школьном, 7. Обрушилась часть облицовочного кирпича с несущей стены на втором этаже. Это случилось после продолжительного протекания кровли и намокания.

— Произошло обрушение части кладки. Учебный процесс не нарушен, ученики — 227 человек — были переведены на обучение в две смены, в другую часть здания, — говорится в сводке.

В ведомстве добавили, что в результате обрушения никто не пострадал, помощь спасателей не потребовалась.

Прошлым летом стена частного дома обрушилась в Октябрьском районе. На место выезжали спасатели.

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Новосибирская область Черепановский район ЧП Обрушение Происшествие
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