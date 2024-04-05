В здании школы в Новосибирской области обрушилась часть стены — учеников перевели на две смены

3 апреля в школе, расположенной поселке Пушной Черепановского района, обрушилась часть стены. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС Новосибирской области.
По информации ведомства, инцидент произошел в здании в переулке Школьном, 7. Обрушилась часть облицовочного кирпича с несущей стены на втором этаже. Это случилось после продолжительного протекания кровли и намокания.
— Произошло обрушение части кладки. Учебный процесс не нарушен, ученики — 227 человек — были переведены на обучение в две смены, в другую часть здания, — говорится в сводке.
В ведомстве добавили, что в результате обрушения никто не пострадал, помощь спасателей не потребовалась.
Прошлым летом стена частного дома обрушилась в Октябрьском районе. На место выезжали спасатели.