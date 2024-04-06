«Кто-то не дождался заказа»: курьер разбросал пакеты и отпинал сумку в Новосибирске — видео от очевидца

Инцидент, по данным соцсетей, произошел на улице Вяземской Источник: телеграм-канал «АСТ-54 Black»











В социальных сетях опубликовали видео, на котором неизвестный разбрасывает и пинает вещи на улице. Как заявили в телеграм-канале «АСТ-54 Black», на кадрах зафиксирован курьер.



Инцидент, по его данным, произошел на улице Вяземской. Она находится в Академгородке в Советском районе города.



— Кто-то сегодня не дождался свой заказ на Вяземской в Академгородке. Как вы думаете, что курьера так сильно разозлило? — написали в телеграм-канале.



Действия неизвестного сняли на видео очевидцы Источник: телеграм-канал «АСТ-54 Black»

На кадрах видно, как человек достает пакеты из сумки и бросает ее на улице. Позже сибиряк пинает рюкзак, а затем переключается на другие объекты, которые стоят рядом с домом. НГС обратился в пресс-службу одного из сервисов с просьбой уточнить, действительно ли на кадрах изображен курьер службы.

