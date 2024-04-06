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Происшествия «Кто-то не дождался заказа»: курьер разбросал пакеты и отпинал сумку в Новосибирске — видео от очевидца

«Кто-то не дождался заказа»: курьер разбросал пакеты и отпинал сумку в Новосибирске — видео от очевидца

По данным соцсетей, инцидент произошел в Академгородке

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Инцидент, по данным соцсетей, произошел на улице Вяземской

В социальных сетях опубликовали видео, на котором неизвестный разбрасывает и пинает вещи на улице. Как заявили в телеграм-канале «АСТ-54 Black», на кадрах зафиксирован курьер.

Инцидент, по его данным, произошел на улице Вяземской. Она находится в Академгородке в Советском районе города.

— Кто-то сегодня не дождался свой заказ на Вяземской в Академгородке. Как вы думаете, что курьера так сильно разозлило? — написали в телеграм-канале.

Действия неизвестного сняли на видео очевидцы

На кадрах видно, как человек достает пакеты из сумки и бросает ее на улице. Позже сибиряк пинает рюкзак, а затем переключается на другие объекты, которые стоят рядом с домом. НГС обратился в пресс-службу одного из сервисов с просьбой уточнить, действительно ли на кадрах изображен курьер службы.

Если вам известна личность человека, который зафиксирован на видео, или вы знаете подробности произошедшего, просим связаться с редакцией НГС.
Звоните круглосуточно8-923-157-00-00
Мы в соцсетях

В начале марта в Новосибирске опубликовали видео с курьером службы доставки «Самокат», который станцевал в лифте. Смотрим кадры.

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