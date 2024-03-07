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Мелодия запала в голову: курьер из Новосибирска весело станцевал в лифте — мы спросили зачем

Новосибирец рассказал, что часто танцует в лифтах во время работы

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Молодой человек работает и одновременно учится на юриста очно

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В Новосибирске стало вирусным видео с курьером службы доставки «Самокат», который станцевал в лифте в микрорайне «Чистая слобода». Кадры ранее были опубликованы в сообществе «АСТ-54» в социальной сети «Вконтакте».

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: АСТ-54 "ВКонтакте"

На момент написания новости видео с танцами курьера набрало почти 260 тысяч просмотров. Корреспондент НГС связался с героем ролика Никитой, он рассказал, что видео было снято примерно 3–4 марта в микрорайоне «Чистая Слобода».

— Был обычный вызов, близился конец смены, да и просто хороший день выдался, вот решил станцевать — а это на видео попало. Там в лифте играла какая-то мелодия, запала в голову, я решил подвигаться, — рассказал новосибирец.

Молодой человек рассказал, что частенько танцует в лифтах, так он поднимает себе настроение. Ранее он не занимался танцами профессионально, а ритмично и зажигательно двигается потому, что все идет от души.

Сам Никита учится в СИУ РАНХиГС на юриста на очном отделении и параллельно зарабатывает на жизнь, трудясь курьером. Говорит — удобно совмещать, можно и работать, и не пропускать пары.

Ранее в Новосибирске треш-блогер нырнул в аквариум в магазине и расцеловал в нем карася. Молодой человек дал неожиданное объяснение своему поступку.

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