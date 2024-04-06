Видео: в Орске прорвало дамбу. Город затапливает, объявлена эвакуация

В Орске прорвало дамбу. ЧП случилось в Советском районе. В городе ввели режим чрезвычайной ситуации. Местных жителей эвакуируют.
— В поселках, попавших в зону подтопления, развернуты эвакуационные посты. Наготове спецтехника и транспорт для перевозки людей, — сообщил глава города Василий Козупица.
Спасатели обходят жилые дома и эвакуируют людей в пункты временного размещения.
— Усилена группировка спасателей МЧС России. Совместно с муниципальными службами они укрепляют дамбу и устраняют прорыв. Работают два фронтальных погрузчика и четыре большегруза с грунтом, — сообщили спасатели.