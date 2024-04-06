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В Орске прорвало дамбу

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Происшествия Видео: в Орске прорвало дамбу. Город затапливает, объявлена эвакуация

Видео: в Орске прорвало дамбу. Город затапливает, объявлена эвакуация

Вода подходит к жилым районам

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6 комментариев
Видео с места ЧП

В Орске прорвало дамбу. ЧП случилось в Советском районе. В городе ввели режим чрезвычайной ситуации. Местных жителей эвакуируют.

— В поселках, попавших в зону подтопления, развернуты эвакуационные посты. Наготове спецтехника и транспорт для перевозки людей, — сообщил глава города Василий Козупица.

Спасатели обходят жилые дома и эвакуируют людей в пункты временного размещения.

— Усилена группировка спасателей МЧС России. Совместно с муниципальными службами они укрепляют дамбу и устраняют прорыв. Работают два фронтальных погрузчика и четыре большегруза с грунтом, — сообщили спасатели.

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