Владельца турбазы в Дагестане наказали из-за крушения стены — там погибла фотограф из Новосибирска

Буйнакский районный суд вынес приговор владельцу базы Red boats из села Чиркей, где погибла фотограф из Новосибирска. Информация об этом появилась на сайте Буйнакского районного суда Республики Дагестан.
Напомним, трагедия произошла 11 сентября на базе отдыха у Чиркейского водохранилища. Подпорная стена высотой в 5,5 метров упала на автомобиль, в котором находились два человека. На месте погибла 23-летняя фотограф из Новосибирска. В больницу был доставлен 26-летний житель города Великие Луки — у него были диагностированы ушибы.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (п. «в» ч.2. ст. 238 УК РФ). Расследование уголовного дела взял на контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин.
— Суд, с учётом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, данных о личности подсудимого, совокупности смягчающих наказание обстоятельств — в числе которых позиция потерпевших, просивших проявить к нему снисхождение, пришел к выводу о возможности применения к подсудимому наказания в виде штрафа в размере 200 000 рублей, — говорится в сообщении Буйнакского районного суда.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
В августе 2023 года пятилетняя девочка утонула во время отдыха на одной из туристических баз в Республике Алтай. Ребенок пропал ночью, пока родители спали.