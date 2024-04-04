Владельца турбазы в Дагестане наказали из-за крушения стены — там погибла фотограф из Новосибирска

Буйнакский районный суд вынес приговор владельцу базы Red boats из села Чиркей, где погибла фотограф из Новосибирска. Информация об этом появилась на сайте Буйнакского районного суда Республики Дагестан.

Напомним, трагедия произошла 11 сентября на базе отдыха у Чиркейского водохранилища. Подпорная стена высотой в 5,5 метров упала на автомобиль, в котором находились два человека. На месте погибла 23-летняя фотограф из Новосибирска. В больницу был доставлен 26-летний житель города Великие Луки — у него были диагностированы ушибы.

