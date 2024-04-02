«Видит только на 20%»: молодой новосибирец встал на ноги после 12-дневной комы — перед этим его затянуло в станок

Сейчас Данилу приходится принимать очень много лекарств Источник: предоставлено Екатериной, Анна Золотова / NGS.RU











В Новосибирске 19-летний Данил, который пострадал на производстве, проходит реабилитацию, стараясь восстановить руку и зрение. Об этом корреспонденту НГС рассказала его мама Екатерина.



В конце января парень устроился на производство и работал стажером, но его руку затянуло в механизм. Новосибирец с силой ударился головой о конструкцию. Он пробыл 12 дней в коме, за это время кровь для него сдали больше 100 новосибирцев. Сейчас юноша старается восстановиться.



— Слава богу, получше себя чувствует. Мы после выписки прошли уже две реабилитации — они были по две недели, — говорит Екатерина.

Данил проходит третий курс реабилитации. Он длится две недели.

— Зрение так и не возвращается особо сильно. Видит только на 20%. В правой руке чувствительности и силы нет. Нога вроде как отошла, чуть прихрамывает, но ходит, — отметила женщина.

Молодой человек старается изо всех сил, чтобы поправиться. Ему приходится принимать очень много препаратов.

— В конце апреля поедем на комиссию, МРТ и к нейроофтальмологу. Только через три месяца можно попасть туда, потому что нужно посмотреть, есть ли кисты с кровью в голове, — объяснила Екатерина.