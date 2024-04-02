«Видит только на 20%»: молодой новосибирец встал на ноги после 12-дневной комы — перед этим его затянуло в станок

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Данила ждут серьезные обследования

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Сейчас Данилу приходится принимать очень много лекарств

В Новосибирске 19-летний Данил, который пострадал на производстве, проходит реабилитацию, стараясь восстановить руку и зрение. Об этом корреспонденту НГС рассказала его мама Екатерина.

В конце января парень устроился на производство и работал стажером, но его руку затянуло в механизм. Новосибирец с силой ударился головой о конструкцию. Он пробыл 12 дней в коме, за это время кровь для него сдали больше 100 новосибирцев. Сейчас юноша старается восстановиться.

— Слава богу, получше себя чувствует. Мы после выписки прошли уже две реабилитации — они были по две недели, — говорит Екатерина.

Данил проходит третий курс реабилитации. Он длится две недели.

— Зрение так и не возвращается особо сильно. Видит только на 20%. В правой руке чувствительности и силы нет. Нога вроде как отошла, чуть прихрамывает, но ходит, — отметила женщина.

Молодой человек старается изо всех сил, чтобы поправиться. Ему приходится принимать очень много препаратов.

— В конце апреля поедем на комиссию, МРТ и к нейроофтальмологу. Только через три месяца можно попасть туда, потому что нужно посмотреть, есть ли кисты с кровью в голове, — объяснила Екатерина.

В декабре 2023 года НГС рассказывал историю другого пострадавшего рабочего — сотрудника компании «Сибстекло». Он год не работает из-за травмы плеча. Мужчина сообщил, что получил увечье на смене, но не может получить компенсацию за вред здоровью и достойные выплаты. Работодатель отрицает факт производственной травмы. Что известно о ситуации — в материале.

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Реабилитация в Новосибирске Кома Травма на производстве Восстановление
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