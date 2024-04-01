В шахте на Урале произошел обвал. Под землей в это время были пять человек

Три человека оказались под завалами и погибли Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











В шахте «Северопесчанская» под Краснотурьинском произошел обвал породы. Как изначально сообщило издание РИА Новости, трое рабочих, оказавшихся под завалами, погибли.

Однако официальный представитель ГУ МВД региона Валерий Горелых сообщил, что погибших нет. ЧП произошло около семи часов вечера. Во время плановых работ под завалами оказалось четыре человека, трое уже спасены и подняты на поверхность.

— Инцидент произошел минус 338 метров при производстве плановых работ. На предприятии организованы мероприятия по поиску еще одного рабочего. Сейчас специалисты проверяют, проводился ли на шахте перед сменой инструктаж по технике безопасности, кем и когда. По итогам проверки будет принято обоснованное процессуальное решение, — рассказал E1.RU Валерий Горелых.

В телеграм-канале «Северопесчанской» шахты сообщается о четверых: два человека в больнице, двое еще в скорой, еще одного ищут.



— Предположительно, двое в средней тяжести, двое лёгких. Возможно, что пятый, которого ищут, летальный, — говорится в сообщении.

Канал также сообщает о взрыве, из-за которого и произошло обрушение.

— При заряжании скважин взрывчатым веществом произошел несанкционированный подрыв взрывчатого вещества, в результате чего произошло обрушение горной породы. В момент происшествия в зоне проведения работ находились 5 работников шахты «Северопесчанская». Из Североуральска прибыл горноспасательный отряд, который приступил к работе, — говорится в сообщении.

Шахта принадлежит АО «Богословское рудоуправление».



АО «Богословское рудоуправление» — бывшее открытое акционерное общество. Основано в 1993 году, занимается добычей железных руд. По данным Контур.Фокус, за 2023 год АО заработало 5,3 миллиарда рублей, из них 677,9 миллиона чистой прибыли.



Проверку начала и прокуратура. Спасательные работы продолжаются.