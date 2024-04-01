НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+2°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+2°

пасмурно, без осадков

ощущается как -1

2 м/c,

южн.

 755мм 88%
Подробнее
1 Пробки
USD 92,29
EUR 99,57
Реклама

СРОЧНО

Новосибирск в топе благоприятных для жизни городов

Выдвижение на Народную премию
Скуловая имплантация зубов
Антирейтинг автобусов
Как найти работу в ИТ-компании
WB вытесняет пивнухи
Кандидаты в шорт-лист премии
Квартал бараков с Бродвеем
Афиша на апрель
НГС в Telegram
Происшествия В шахте на Урале произошел обвал. Под землей в это время были пять человек

В шахте на Урале произошел обвал. Под землей в это время были пять человек

Сообщается, что там проводили взрывные работы

367
4 комментария
Три человека оказались под завалами и погибли

В шахте «Северопесчанская» под Краснотурьинском произошел обвал породы. Как изначально сообщило издание РИА Новости, трое рабочих, оказавшихся под завалами, погибли.

Однако официальный представитель ГУ МВД региона Валерий Горелых сообщил, что погибших нет. ЧП произошло около семи часов вечера. Во время плановых работ под завалами оказалось четыре человека, трое уже спасены и подняты на поверхность.

— Инцидент произошел минус 338 метров при производстве плановых работ. На предприятии организованы мероприятия по поиску еще одного рабочего. Сейчас специалисты проверяют, проводился ли на шахте перед сменой инструктаж по технике безопасности, кем и когда. По итогам проверки будет принято обоснованное процессуальное решение, — рассказал E1.RU Валерий Горелых.

В телеграм-канале «Северопесчанской» шахты сообщается о четверых: два человека в больнице, двое еще в скорой, еще одного ищут.

— Предположительно, двое в средней тяжести, двое лёгких. Возможно, что пятый, которого ищут, летальный, — говорится в сообщении.

Канал также сообщает о взрыве, из-за которого и произошло обрушение.

— При заряжании скважин взрывчатым веществом произошел несанкционированный подрыв взрывчатого вещества, в результате чего произошло обрушение горной породы. В момент происшествия в зоне проведения работ находились 5 работников шахты «Северопесчанская». Из Североуральска прибыл горноспасательный отряд, который приступил к работе, — говорится в сообщении.

Шахта принадлежит АО «Богословское рудоуправление».

АО «Богословское рудоуправление» — бывшее открытое акционерное общество. Основано в 1993 году, занимается добычей железных руд. По данным Контур.Фокус, за 2023 год АО заработало 5,3 миллиарда рублей, из них 677,9 миллиона чистой прибыли.

Проверку начала и прокуратура. Спасательные работы продолжаются.

Ранее в Кемеровской области Беловский городской суд признал виновными четырех фигурантов дела о взрыве на шахте «Листвяжная», в результате которого погиб 51 человек.

ПО ТЕМЕ
Свердловская область Краснотурьинск Шахта Обвал в шахте УГМК
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
Время кармической четверки: чего ждать от апреля — прогноз нумеролога по датам рождения
Алина Шадрина
Мнение
За деньги — да: секс-колумнистка НГС — о том, как хитрые продавцы делают любовь товаром и когда это не работает
Светлана Гладкова
Переводчик-фрилансер
Мнение
«Каждый считает своим долгом сравнить тебя с доской». Как хейтеры одолевают худых людей — гневная колонка
Юлия Долгополова
тюменка
Рекомендуем
Знакомства

Танюшка,  35

Юлия,  57

Оксана,  44

RA,  43

Swetlana,  47

Ирина,  36

Начать знакомиться
Объявления

Пластиковые Окна

900 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Доставка дров сосна горбыль (пиленный под топку)

1 200 ₽

Добавить объявление