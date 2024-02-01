Сотрудники шахты «Листвяжная» и инспекторы Ростехнадзора осуждены по делу о взрыве в Кузбассе

В Кемеровской области Беловский городской суд признал четырех фигурантов дела о взрыве на шахте «Листвяжная», в результате которого погиб 51 человек, виновными в изменении данных предприятия, сообщает NGS42.RU.
Как передает в среду, 31 января, пресс-служба ведомства, двое мужчин признали свою вину, а еще один умер, не дождавшись решения.
Бывшие работники Ростехнадзора, экс-старший механик по аэрогазовой защите, автоматике и связи энергомеханической службы и инженер отдела информационных технологий шахты признаны виновными по ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 274.1 УК РФ и ч. 4 ст. 274.1 УК РФ (неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру).
Уточняется, что осужденный Сергей Винокуров не признал своей вины, а бывшие работники предприятия Илья Смирнов и Артем Чашкин, наоборот, раскаялись в совершенном.
Бывший инспектор Ростехнадзора по итогам заседаний приговорен к шести годам лишения свободы общего режима, а Чашкин и Смирнов — к четырем годам условного срока. Оба они до недавнего времени находились под домашним арестом.
Четвертый фигурант дела, как сообщал NGS42.RU, умер до оглашения приговора, в связи с чем суд прекратил его уголовное преследование.
Как сообщалось ранее, Семыкин был приговорен к трем годам лишения свободы условно, за взятки от руководства взрывавшейся шахты он не обращал внимания на нарушения. Ныне покойный экс-инспектор до последнего не признавал своей вины.
В день трагедии Семыкин и еще один сотрудник ведомства пытались подделать данные, чтобы скрыть факт своей халатной проверки шахты.
Следствие доказало, что в сентябре 2021 года Семыкин получил несколько тонн угля от главного инженера «Листвяжной», гарантировав со своей стороны покровительство предприятию. Топливо он получал от Сергея Махракова, которого приговорили к двум годам колонии общего режима.
Взрыв метана в шахте «Листвяжная» в Белове произошел 25 ноября 2021 года, погиб 51 человек, в том числе горноспасатели. Тела всех умерших подняли на поверхность к 13 декабря.
В годовщину трагедии редакция NGS42.RU выясняла, почему катастрофа на угольном предприятии ничего не изменила. Также мы составили полную хронологию первых суток после аварии.