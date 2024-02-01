Сотрудники шахты «Листвяжная» и инспекторы Ростехнадзора осуждены по делу о взрыве в Кузбассе

Как передает в среду, 31 января, пресс-служба ведомства, двое мужчин признали свою вину, а еще один умер, не дождавшись решения.



Бывшие работники Ростехнадзора, экс-старший механик по аэрогазовой защите, автоматике и связи энергомеханической службы и инженер отдела информационных технологий шахты признаны виновными по ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 274.1 УК РФ и ч. 4 ст. 274.1 УК РФ (неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру).