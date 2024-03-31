Нашли пауэрбанк: в Новосибирске заявили об эвакуации в строительном магазине

Днем 31 марта в соцсетях Новосибирска заявили об эвакуации в строительном магазине. По информации телеграм-канала «Новосибирский паблик», там сработала пожарная тревога.
Речь идет о здании магазина «Леруа Мерлен» в Калининском районе. По данным 2ГИС, он находится на улице Мясниковой.
— Сегодня из «Леруа Мерлен» в Калининском районе эвакуировали всех посетителей и сотрудников, — сказано в сообщении. — На место прибыла Росгвардия.
Источник НГС заявил, что, по предварительным данным, в здании нашли подозрительный предмет — пауэрбанк. НГС обратился в пресс-службу Управления Росгвардии и ГУ МЧС России по Новосибирской области с просьбой прокомментировать ситуацию. В пресс-службе ГУ МВД России по региону уточнили, что на место выезжали сотрудники полиции.
— Опасных предметов обнаружено не было, — сообщили в ведомстве
27 марта в Новосибирске провели эвакуацию посетителей и сотрудников торгового центра «Сибирский молл». Источник НГС в правоохранительных органах сообщил, что на электронную почту ТЦ пришло сообщение о минировании.