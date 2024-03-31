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Происшествия Нашли пауэрбанк: в Новосибирске заявили об эвакуации в строительном магазине

Нашли пауэрбанк: в Новосибирске заявили об эвакуации в строительном магазине

По данным соцсетей, из здания вывели посетителей и сотрудников

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По данным соцсетей, на месте находились сотрудники Росгвардии

Днем 31 марта в соцсетях Новосибирска заявили об эвакуации в строительном магазине. По информации телеграм-канала «Новосибирский паблик», там сработала пожарная тревога.

Речь идет о здании магазина «Леруа Мерлен» в Калининском районе. По данным 2ГИС, он находится на улице Мясниковой.

— Сегодня из «Леруа Мерлен» в Калининском районе эвакуировали всех посетителей и сотрудников, — сказано в сообщении. — На место прибыла Росгвардия.

Источник НГС заявил, что, по предварительным данным, в здании нашли подозрительный предмет — пауэрбанк. НГС обратился в пресс-службу Управления Росгвардии и ГУ МЧС России по Новосибирской области с просьбой прокомментировать ситуацию. В пресс-службе ГУ МВД России по региону уточнили, что на место выезжали сотрудники полиции.

— Опасных предметов обнаружено не было, — сообщили в ведомстве

27 марта в Новосибирске провели эвакуацию посетителей и сотрудников торгового центра «Сибирский молл». Источник НГС в правоохранительных органах сообщил, что на электронную почту ТЦ пришло сообщение о минировании.

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Эвакуация МЧС МВД Новосибирск Леруа Мерлен Росгвардия
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