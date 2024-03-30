Был добрым и отзывчивым: в Краснообске под окнами многоэтажки нашли тело мужчины

Как рассказали «Вести Новосибирск», погибший мужчина проживал в другом доме — № 7. Соседи мужчины говорят, что он работал в службе доставки товаров. У него были не очень хорошие отношения с коллегами, которые дразнили его за рост. Перед трагедией мужчину уволили. Знакомые отзываются о погибшем как о добром, веселом и хорошем человеке, который всегда поможет.