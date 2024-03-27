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Происшествия Чуйский тракт завалило камнями в Горном Алтае — дорогу перекрыли для грузовиков

Чуйский тракт завалило камнями в Горном Алтае — дорогу перекрыли для грузовиков

В результате ЧП никто не пострадал

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На дорогу сошли крупные обломки скал

Чуйский тракт перекрыли из-за камнепада сегодня в 11 часов утра. Сообщение об этом появилось в официальном телеграм-канале управления МЧС по республике Алтай.

По данным спасателей, камнепад произошел на 686 километре автодороги Р-256 «Чуйский тракт», осыпь перекрыла проезжую часть почти полностью.

— Дорога перекрыта в обоих направлениях для грузового транспорта. Для легковых автомобилей организовано реверсивное движение, — рассказали спасатели.

В МЧС отметили, что в ходе происшествия никто не погиб и не пострадал, а на месте ЧП нет пробки. Сейчас там работают 8 дорожников и двое спасателей, а также 7 спецмашин. Восстановить движение обещали сегодня же, к половине второго дня.

Осенью минувшего года НГС писал о том, как в Новосибирской области автомобильное движение остановилось из-за рухнувшего моста.

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Камнепад Горный Алтай Чуйский тракт
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