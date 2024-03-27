Чуйский тракт завалило камнями в Горном Алтае — дорогу перекрыли для грузовиков

Чуйский тракт перекрыли из-за камнепада сегодня в 11 часов утра. Сообщение об этом появилось в официальном телеграм-канале управления МЧС по республике Алтай.

В МЧС отметили, что в ходе происшествия никто не погиб и не пострадал, а на месте ЧП нет пробки. Сейчас там работают 8 дорожников и двое спасателей, а также 7 спецмашин. Восстановить движение обещали сегодня же, к половине второго дня.