НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас-5°C

Сейчас в Новосибирске

Погода-5°

пасмурно, без осадков

ощущается как -7

0 м/c,

штиль.

 759мм 74%
Подробнее
1 Пробки
USD 92,57
EUR 100,41
Реклама

СРОЧНО

Новосибирский бар «Элтон» проверяют на экстремизм

Выдвижение на Народную премию
Скуловая имплантация зубов
Теракт в Crocus City Hall
Как найти работу в ИТ-компании
Выбрался из теракта в Крокусе
Кандидаты в шорт-лист премии
Где жил боевик из Крокуса
Доступное протезирование зубов
Первый французский ресторан
НГС в Telegram
Происшествия Теракт в Crocus City Hall «Сказала только русским сдавать». Как суд арестовывал восьмого обвиняемого в теракте в «Крокусе» под крики матери

«Сказала только русским сдавать». Как суд арестовывал восьмого обвиняемого в теракте в «Крокусе» под крики матери

Подмосковного бизнесмена Алишера Касимова отправили в СИЗО за то, что он поселил в квартире стрелков

10 799
122 комментария
Алишер Касимов сдавал террористам квартиру

Во вторник, 26 марта, Басманный районный суд Москвы арестовал еще одного фигуранта по делу о теракте в «Крокус Сити Холле», передает корреспондент MSK1.RU из зала суда.

Восьмым фигурантом стал 32-летний Алишер Касимов. Его обвиняют по пункту «б» части 3 статьи 205 УК РФ (Террористический акт). По этой статье грозит вплоть до пожизненного заключения. По данным СК, Касимов сдавал квартиру в подмосковном Путилково непосредственным участникам нападения на «Крокус» — жилье они якобы превратили в свою базу.

— Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Касимова А. Х. сроком на 1 месяц 27 суток, то есть до 22 мая 2024 года, — огласили решение в Басманном суде.

Про Алишера Касимова известно, что ему 32 года. У него трое детей. Работает в кафе, у него ИП.

Когда Алишера Касимова выводили из зала суда, его родственники — мать и дядя — расплакались и закричали. Полицейские предупредили, что составят на них протокол, если они продолжать звать обвиняемого по имени.

Родственники Алишера Касимова рассказали MSK1.RU, что прилетели в Москву из Киргизии сразу, как только узнали о произошедшем.

— Мы вчера приехали, у нас вот билеты. Мы не ели со вчерашнего дня. У нас из вещей только сумка женская небольшая, больше ничего нет. Куртки надели, вещи собрали и сразу приехали, — поделился дядя Касимова Айбек.

Мать Касимова рассказала, что у ее сына трое маленьких детей — им 1, 2 и 3 годика. Он арендует небольшое кафе, где подают национальные блюда. Квартира, которую Касимов сдал террористам, куплена в ипотеку. Стрелки вышли на нее через обычный сайт объявлений.

— Это мой единственный сын, я его одна воспитала, без отца. Он хороший человек, он не виноват, — плача, кричала мать Касимова. — Я сказала только русским сдавать, они сказали, что приехали работать на стройке.

Напомним, вечером 22 марта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» раздались выстрелы. Четверо налетчиков в камуфляже открыли огонь по людям, собравшимся на выступление группы «Пикник», а после подожгли здание. В результате теракта пострадали более 180 людей, погибли 139. Опознание тел, найденных под завалами, всё еще продолжается.

24 марта четверых обвиняемых в теракте арестовали до 22 мая. На следующий день, 25 марта, в СИЗО отправили еще троих фигурантов дела — Исломова Аминчона, Диловара и Исроила. Их обвиняют в организации теракта в «Крокус Сити Холле».

Всю информацию о теракте мы собираем в онлайн-трансляции и специальном сюжете.

ПО ТЕМЕ
Крокус Сити Холл Теракт в Москве Теракт Красногорск Басманный суд Москвы Арест
Лайк
LIKE2
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY5
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Люди бежали так быстро, что охватывал животный страх»: студент стал очевидцем теракта в Crocus City Hall
Мнение
Четыре знака Зодиака — под мощным влиянием: новосибирский астролог дала советы на время коридора затмений
Анастасия Першина
Мнение
«Почему я жива, а они нет?» Эмоциональная колонка главного редактора MSK1.RU о трагедии в Crocus City Hall
Оксана Маклакова
Главный редактор MSK1.RU
Рекомендуем
Знакомства

Юлия, 39

Антон, 38

Олена, 50

Юлия Семенова, 31

АлексИЙ, 42

Валентина, 49

Начать знакомиться
Объявления

Круглосуточно закупаем лом черных и цветных металлов

19 000 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Доставка дров сосна горбыль (пиленный под топку)

1 200 ₽

Добавить объявление