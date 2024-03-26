«Сказала только русским сдавать». Как суд арестовывал восьмого обвиняемого в теракте в «Крокусе» под крики матери

Алишер Касимов сдавал террористам квартиру Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU











Во вторник, 26 марта, Басманный районный суд Москвы арестовал еще одного фигуранта по делу о теракте в «Крокус Сити Холле», передает корреспондент MSK1.RU из зала суда.



Восьмым фигурантом стал 32-летний Алишер Касимов. Его обвиняют по пункту «б» части 3 статьи 205 УК РФ (Террористический акт). По этой статье грозит вплоть до пожизненного заключения. По данным СК, Касимов сдавал квартиру в подмосковном Путилково непосредственным участникам нападения на «Крокус» — жилье они якобы превратили в свою базу.

— Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Касимова А. Х. сроком на 1 месяц 27 суток, то есть до 22 мая 2024 года, — огласили решение в Басманном суде.

Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Про Алишера Касимова известно, что ему 32 года. У него трое детей. Работает в кафе, у него ИП.

Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU











Когда Алишера Касимова выводили из зала суда, его родственники — мать и дядя — расплакались и закричали. Полицейские предупредили, что составят на них протокол, если они продолжать звать обвиняемого по имени.

Источник: Дмитрий Бондарев / MSK1.RU

Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU











Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU











Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU











Родственники Алишера Касимова рассказали MSK1.RU, что прилетели в Москву из Киргизии сразу, как только узнали о произошедшем.

— Мы вчера приехали, у нас вот билеты. Мы не ели со вчерашнего дня. У нас из вещей только сумка женская небольшая, больше ничего нет. Куртки надели, вещи собрали и сразу приехали, — поделился дядя Касимова Айбек.

Мать Касимова рассказала, что у ее сына трое маленьких детей — им 1, 2 и 3 годика. Он арендует небольшое кафе, где подают национальные блюда. Квартира, которую Касимов сдал террористам, куплена в ипотеку. Стрелки вышли на нее через обычный сайт объявлений.



— Это мой единственный сын, я его одна воспитала, без отца. Он хороший человек, он не виноват, — плача, кричала мать Касимова. — Я сказала только русским сдавать, они сказали, что приехали работать на стройке.

Источник: Дмитрий Бондарев / MSK1.RU

Источник: Городские порталы

Напомним, вечером 22 марта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» раздались выстрелы. Четверо налетчиков в камуфляже открыли огонь по людям, собравшимся на выступление группы «Пикник», а после подожгли здание. В результате теракта пострадали более 180 людей, погибли 139. Опознание тел, найденных под завалами, всё еще продолжается.



24 марта четверых обвиняемых в теракте арестовали до 22 мая. На следующий день, 25 марта, в СИЗО отправили еще троих фигурантов дела — Исломова Аминчона, Диловара и Исроила. Их обвиняют в организации теракта в «Крокус Сити Холле».