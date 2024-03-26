Беги, прячься, дерись. Эксперты рассказали, могли ли люди в «Крокусе» увеличить свои шансы на спасение

Самая большая ошибка тех, кто сам находился в безопасности, но стал очевидцем вооруженного нападения, — не оповестить спецслужбы Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Могли ли люди, оказавшиеся в «Крокус Сити Холле» во время нападения террористов, увеличить свои шансы на спасение? Эксперты по выживанию Эд Халилов и Артем Катулин проанализировали видео из эпицентра трагедии и рассказали, какие действия были ошибочными, а какие сделали спасение людей более вероятным.



Как утверждают эксперты, отработанные схемы международных систем для действий гражданских лиц в подобных ситуациях существуют давно. Они базируются на трех тактиках: беги, прячься, дерись. Подробный разбор — в материале «Фонтанки».



Эд Халилов занимается темой безопасности более 20 лет. Базовые знания получил на факультете «Защита в чрезвычайных ситуациях» УГАТУ, работал в структурах Росавиакосмоса инженером по охране труда, вел «мужские курсы» в Международном тренинговом центре. Более 10 лет развивает свой собственный проект — проводит тренинги по выживанию по всему миру.



Артем Катулин — врач — травматолог-ортопед, ветеран боевых действий, основатель и руководитель Центра тактической медицины концерна «Калашников». С 2014 года в центре обучают тактической медицине всевозможные организации, от силовых ведомств до всевозможных гражданских. Среди курсантов центра — военкоры Евгений Поддубный, Семен Пегов и Александр Сладков.



Я на улице, вижу, как люди с автоматами забегают в здание. Что мне делать?

Первые сообщения о стрельбе в концертном зале появились в телеграм-каналах в 20:16. Бойцы спецподразделений Росгвардии, писали «Ведомости», прибыли к «Крокусу» в 21:06.



Самая большая ошибка тех, кто сам находился в безопасности, но стал очевидцем вооруженного нападения, — не оповестить спецслужбы. В такой ситуации, объясняет Эд Халилов, срабатывает эффект Дженовезе (Китти Дженовезе забили до смерти на глазах у нескольких свидетелей, но ни один не посчитал нужным вмешаться. — Прим. ред.), или диффузия ответственности, — чем больше людей, тем меньше вероятности, что кто-то позвонит в службу спасения, потому что все думают, что это сделает кто-то другой, а не он.

— У нас есть видеозапись очевидцев, которые увидели сам момент, когда Renault остановился, выбежали террористы и стали сразу стрелять. Вот они первые должны были позвонить по номеру 112 и сразу же сообщить о теракте. И все люди, которые видели террористов внутри, они должны были сразу звонить спецслужбам. Точно так же могли поступить и близкие, которые получили тревожные звонки. Чем больше звонков, тем лучше. Здесь очень важна оперативность: чем быстрее службы прибудут на место, тем выше шансы спасти максимальное количество людей. Учитывая, что служба безопасности, которая на месте была, ничего не смогла сделать. Да, они выводили людей, потому что знали выходы. Да, мы сейчас видим интервью, но по факту они не могли оказать сопротивление, потому что у них у самих не было огнестрельного оружия.



О том, что у частного охранного предприятия, обеспечивающего охрану «Крокус Сити Холла», в день теракта не было оружия, 25 марта заявил депутат Госдумы Александр Хинштейн.



Охранников концертного зала, которые на самом деле называются «контролерами», террористы ликвидировали сразу: одного убили, другого ранили.



Я — внутри здания, здесь стреляют. Как спастись?

Вскоре после начала теракта по Сети разошлось видео, как группа мужчин не пыталась убежать от стрелков и пряталась за столбом посреди холла, баррикадируясь столами. Это было ошибкой, говорит Эд Халилов.



— Это видео, наверное, самое показательное. Кто-то сразу стал убегать, это самое правильное и верное решение. Кто-то стал уходить пешком, кто-то просто остановился и стал смотреть, но самая большая ошибка была тех людей, которые могли убежать, но на видео видно, как пять мужчин просто спрятались за колонну, стали ронять столы и баррикадироваться, и всех их расстреляли практически в упор террористы.



Я пытаюсь скрыться от террористов на эскалаторе. Это безопасно?

Человек, который снимал расправу террористов над людьми в холле, вел съемку с эскалатора, который поднимался на второй этаж. Ему просто повезло, что в него не стреляли, потому что были другие жертвы, более доступные для убийц, уверен Эд Халилов.



— Он тоже совершил большую ошибку. На эскалаторе он был в зоне видимости террористов, практически он был мишенью.



А как тогда лучше убегать?

Самым правильным решением в таких случаях будет не пользоваться ни лифтами, ни эскалаторами, объясняет Халилов.



— Убегать нужно не по линии стрельбы, а уходить в стороны, и делать это как можно быстрее, потому что в движущуюся мишень очень тяжело попасть.



Если подчиниться террористам, меня пощадят?

Вариант подчиняться, поднять руки вверх и попросить не стрелять — рабочая стратегия во время захвата заложников. Но не в случае с «Крокусом».



— Здесь не было захвата заложников. Здесь конкретно было убийство людей, и, соответственно, вариант подчиниться был самой плохой стратегией, — говорит Халилов.



Спасусь ли я, если спрячусь?

Стратегию «прятаться» применили люди, которые оказались в ситуации, когда уже не могли убежать. Притвориться мертвым — это тоже «спрятаться», объясняет Эд Халилов:



— Одна женщина в тот момент, когда она уже не могла убежать, когда террористы были рядом, упала и притворилась мертвой. И осталась жива. То есть эта стратегия в редких случаях, но срабатывает.



Есть печальный опыт, что люди в «Крокусе» прятались от пуль в туалетах, подсобках, а погибли, задохнувшись дымом. Они ждали, что их найдут пожарные. Но в условиях, когда неизвестно, прекратилась ли стрельба, ушли ли террористы из здания и не заминировано ли оно, спецслужбам работать сложно, говорят оба эксперта. И вероятность, что люди смогут эффективно себя спасти, стремится к нулю.



— Продукты горения и температура являются факторами, которые могут убить достаточно быстро. Вариант спрятаться где-то, где ты задохнешься от продуктов горения, — это и обидно, и не является гарантией того, что ты спасешься. Поэтому выход на открытые места — это самый простой вариант. Есть правила нахождения в задымленных пространствах — максимально близко к земле или полу дыма меньше. Закрыть влажной тряпкой органы дыхания, падать на четвереньки и так передвигаться. Ни в коем случае не метаться — в хаотичном движении легко потерять ориентир. Следует идти по правой стороне — по крайней мере, вы не потеряете направление движения и рано или поздно будет поворот или выход, — советует Артем Катулин.



Могу ли я оказать сопротивление нападающим?

Стратегия оказывать сопротивление недоступна для безоружных людей. Шансы успешно атаковать террористов или забрать у них оружие стремятся к нулю. Но всё-таки одному мужчине это удалось. Его глава Следственного комитета Бастрыкин представил к ведомственной награде. Такое стечение обстоятельств — один случай из тысячи.



— Мужчина смог террориста обезвредить и тем самым спасти себя, свою жену и еще всех людей, которые оказались рядом. Он напал на террориста во время того, как тот перезаряжал оружие. Здесь реально стечение обстоятельств: террорист был один, без напарника, на короткой дистанции, и он оказался слабее. Если бы у него были патроны в магазине либо он успел быстро перезарядиться, он бы, скорее всего, в упор так же расстрелял, как и остальных жертв трагедии, — говорит Эд Халилов.



Вариант выйти лоб в лоб с подручными средствами на прямое противостояние террористам сопряжен с величайшим риском, говорит Артем Катулин:



— Вероятность голыми руками одолеть огнестрельное оружие невысока, но патроны рано или поздно заканчиваются. Можно выполнить роль живого щита. Тело не является стопроцентной защитой для другого человека. Но в любом случае оно снижает травмирующие качества боеприпасов. У меня есть товарищ, в которого за один бой попало восемь раз. И человек жив и до сих пор служит.



Если посмотреть, нет ли стрелков, можно по-быстрому удирать?

Возможно, те, кто спрятался в подсобке, могли бы выйти из укрытия и убежать. Но для этого надо выглянуть и убедиться в отсутствии угрозы. Поэтому правильного ответа на этот вопрос нет, говорит Артем Катулин.



— В стрессовой ситуации все навыки теряются на 50 процентов, парализует страх, есть такое понятие — дистресс, когда организм не успевает восстанавливаться (при дистрессе человек демонстрирует дезадаптивное поведение. — Прим. ред.). Чтобы суметь верно действовать в стрессовой ситуации, нужно специально обучаться. Задача всех «обучалок» — привыкнуть к стрессу и не теряться, знать, где у тебя аптечка.



Как заметил Катулин, наличие с собой аптечки — это тоже уровень паранойи.



— Четыре моих курсанта оказались на концерте в «Крокусе», они все были с аптечками и спасли достаточно большое количество людей: выводили, оказывали помощь, накладывали повязки.



Я не знаю, куда бежать. Что делать?

План эвакуации почти всегда находится на видном месте, однако на практике его никто не рассматривает. И здесь надо работать на опережение. Артем Катулин советует «включать паранойю» — сразу же по приходе осмотреться, чтобы четко понимать, куда вы пришли и как оттуда выбраться при неожиданном варианте развития событий.



Еще лучше изучить план эвакуации заранее, настаивает Эд Халилов.



— Это моя базовая рекомендация. Люди ходят в одни и те же магазины, кинотеатры. По-хорошему, в спокойное время нужно взять семью и пройтись по торговому центру ради изучения пространства, понять, где аварийные выходы, огнетушители, эскалаторы, лестницы, лифты, выходы на парковку и так далее. Чтобы в стрессовой ситуации был шанс на спасение, возможность ориентироваться в пространстве



Я нашел эвакуационный выход, но он заблокирован. Как выбираться?

Люди, которые убегали от террористов, проходили через аварийные выходы и блокировали их, баррикадировались, тем самым ограничивая доступ другим людям, говорит Эд Халилов.

