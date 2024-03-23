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Криминал Теракт в Crocus City Hall Шестеро на белом «Рено» и в камуфляже: что известно о террористах, устроивших побоище в Crocus City Hall

Шестеро на белом «Рено» и в камуфляже: что известно о террористах, устроивших побоище в Crocus City Hall

Официально силовики пока лишь показали оружие, из которого стреляли в людей

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MASH заявил, что именно на этом автомобиле передвигаются террористы

Следственный комитет опубликовал кадры оружия, изъятого на месте теракта в «Крокус Сити Холл» вечером 22 марта, а также сообщил о проведении следственно-оперативных мероприятий. Телеграм-каналы BAZA и MASH cо ссылкой на источники говорят об установлении личностей причастных к теракту, но официального подтверждения этому нет. Собрали в одном месте все, что известно о предполагаемых террористах.

Первые данные о том, что в «Крокусе» теракт появились практически сразу после сообщений о стрельбе и взрывах. Читательница МСК1 сообщила, что в зал вошли пятеро вооруженных людей в камуфляже. Они сразу начали расстреливать зрителей.

Затем телеграм-каналы BAZA, SHOT и MASH сообщили уже о шестерых мужчинах не славянской внешности. Ближе к ночи эти же источники опубликовали посты о том, что причастные к теракту могут передвигаться на двух автомобилях «Рено», в частности белом Renault Simbol c номерами Тверской области. Якобы утром 23 марта этот автомобиль был пойман в Суражском районе региона, нескольких километрах от границы с Белоруссией и Украиной. Этот же автомобиль также засветился на камерах регистраторов за несуколько минут до начала стрельбы. Видно, как из него выбегают люди с оружием.

Предполагаемые террористы выбегают из машины

В то же время ЦОС ФСБ сообщил о том, что принимаются «все необходимые меры». Однако о статусе подозреваемых или об организации, возможно причастной к массовому убийству ничего не сообщалось.

Затем 23 марта BAZA со ссылкой на источники опубликовала фотографии и инициалы четырех человек, которых назвала гражданами Таджикистана, подозреваемыми в теракте. Им от 21 до 37 лет. Пока не будет достоверно известно, что именно эти люди разыскиваются или задержаны за теракт, публиковать их имена мы не можем.

Кто заявлял о причастности

О том, кто возьмет на себя ответственность за случившееся, пока распространяются только не проверенные сообщения в телеграм-каналах. Через некоторое время после появления их уже называют фейками. Так, первым был вброс про ИГИЛ (террористическая организация, деятельность запрещена в РФ), затем про запрещённую в Российской Федерации националистическую организацию «Русский добровольческий корпус» («РДК»). После этого появлялись данные якобы о причастности Киева, но они также не нашли официального подтверждения или опровержения.

По последним данным, перед президентом России с докладами выступили директор ФСБ Александр Бортников, Министр внутренних дел Владимир Колокольцев, Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин и директор Росгвардии Виктор Золотов.

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Теракт Крокус Сити Холл Террористы Гибель людей
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