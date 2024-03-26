Под Новосибирском группа мужчин устроила перестрелку и разгромила машины на парковке

Дебош устроили на парковке у дома Источник: «АСТ-54 Black» / Telegram











Под Новосибирском несколько групп мужчин устроили перестрелку и начали громить машины. Инцидент попал на видео и был опубликован в телеграм-канале «АСТ-54 Black» сегодня, 26 марта, около часа ночи.

В ролике очевидцы из дома в микрорайоне Олимпийской Славы, 1 пытаются дозвониться до полиции. Пока девушка отвечала на вопросы оператора, мужчины произвели несколько выстрелов. Их было больше десяти, они громко кричали и начали крушить машины на парковке.

Видео инцидента будет опубликовано в новости чуть позже из-за нецензурной лексики. В ГУ МВД по Новосибирской области корреспонденту НГС ответили, что в полицию поступило несколько сообщений об инциденте.

— Полицейские, прибывшие на место происшествия, участников конфликта не обнаружили. Следственно-оперативная группа полиции с экспертом-криминалистом в составе произвели опрос граждан, ставших возможными очевидцами произошедшего, осмотр указанного места, изъятие обнаруженных следов и гильз, предположительно от травматического пистолета, — объяснили корреспонденту НГС в ГУ МВД по Новосибирской области.

Сейчас проводятся оперативно-разыскные мероприятия.