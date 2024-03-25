В Новосибирске напали на два магазина военных товаров: их пытались поджечь

В Новосибирске неизвестные пытались поджечь два магазина товаров для военнослужащих.
Инцидент случился ночью в субботу, 23 марта. Об этом сегодня, во время совещания при губернаторе Андрее Травникове сообщил Виктор Орлов, начальник ГУ МЧС региона.
— Неизвестными гражданами были предприняты попытки поджога двух магазинов товаров для военнослужащих <…> Распространения горения внутри помещения не произошло, — сказал Орлов.
Пострадавших нет.
В ноябре 2023 года НГС рассказывал, как за поджог военкомата в Новосибирске задержали 74-летнюю женщину — ее обманули мошенники.
Также НГС рассказывал, как новосибирец сжег шесть машин в Барнауле: ему заплатили 100 тысяч рублей.
Иностранец получил срок за поджог гаража с элитными автомобилями в Новосибирске: ущерб превысил 120 миллионов.