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Происшествия МВД прокомментировало видео, на котором человек с собакой уходит от стрельбы в «Крокусе»

МВД прокомментировало видео, на котором человек с собакой уходит от стрельбы в «Крокусе»

Полицейские сообщили, что герой записи — не их сотрудник

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Число погибших в теракте выросло до 137

В интернете начало расходиться видео, на котором показан мужчина с собакой во время теракта в «Крокусе». После начала стрельбы покидает его.

В МВД сообщили, что этот человек — не их сотрудник.

— Были выявлены публикации о недолжном реагировании полицейскими на чрезвычайное происшествие в «Крокус Сити Холле», а также видеозапись, на которой якобы запечатлен полицейский-кинолог со служебной собакой, покидающий место происшествия сразу после начала стрельбы.

Указанная информация не соответствует действительности.

Официально заявляем, что после поступления в дежурную часть УМВД России по городскому округу Красногорск информации о стрельбе полицейские прибыли на место через 5 минут. Человек в камуфляжной форме с собакой, запечатленный на видео, отношения к органам внутренних дел не имеет. Призываем журналистов и представителей блогосферы критически относиться к непроверенной информации и доверять только официальным сообщениям, — сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

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