МВД прокомментировало видео, на котором человек с собакой уходит от стрельбы в «Крокусе»

Число погибших в теракте выросло до 137 Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











В интернете начало расходиться видео, на котором показан мужчина с собакой во время теракта в «Крокусе». После начала стрельбы покидает его.



В МВД сообщили, что этот человек — не их сотрудник.

— Были выявлены публикации о недолжном реагировании полицейскими на чрезвычайное происшествие в «Крокус Сити Холле», а также видеозапись, на которой якобы запечатлен полицейский-кинолог со служебной собакой, покидающий место происшествия сразу после начала стрельбы.



Указанная информация не соответствует действительности.