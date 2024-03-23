Что происходило во время теракта в Crocus CIty Hall в Москве. Краткая хронология событий

Всё, что известно о трагедии Источник: Городские порталы

Вечером 22 марта на концертной площадке Crocus CIty Hall в Подмосковье открыли стрельбу. Мужчины в камуфляже ворвались в зал с охотничьими ружьями и ранили около 150 человек. По данным губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, 40 зрителей погибли.

В этом материале мы собрали хронологию трагедии по информации, доступной в данный момент.

К выступлению готовилась группа «Пикник». За несколько минут до их выхода на сцену прогремели выстрелы. Первая информация об этом появилась в 20:15. С этого времени мы начнем отсчет.

— Я беседовал с мужчиной, как вдруг сзади началось шумное движение. Я оглянулся и увидел массу людей, которые бегут в сторону от основного входа. В этот момент я услышал большое количество хлопков, они не казались автоматной очередью. Было похоже на выстрелы из глушителя. Было понятно, что это не одна автоматная очередь, а выстрелы из нескольких винтовок, — рассказал один из посетителей.



Первые минуты теракта Источник: читатель MSK1.RU

20:30. Из здания повалил столб дыма. Прогремел взрыв.

— Был дым, а потом начали разлетаться кресла в середине [зала]. Мы пошли на служебный выход, в подвал, спасибо охранникам, которые организовали эвакуацию. Было сильнейшее задымление. Невозможно было дышать из-за дыма. Нас была группа людей в районе 20 человек. За нами пришел охранник и нас забрал.

После стрельбы произошло возгорание Источник: Осторожно, Москва / T.me











20:40. Концертный зал охвачен огнем, обрушилась кровля. Пожарные не могли приступить к тушению из-за угрозы жизни тех, кто еще находится в здании.

Из крыши валит дым, видны языки пламени. Источник: Осторожно, Москва / T.me

20:45. Соцсети массово дают сбой. В частности, Telegram и WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ).

20:50. Губернатор Московской области выехал на место ЧП. Создан оперативный штаб.

21:00. 50 бригад медиков оказывает помощь пострадавшим. Спасатели вывели из здания около 100 человек, пожару присвоен повышенный ранг сложности.

Здание окружили вооруженные люли и вертолеты Источник: Елена Халматова / MSK1.RU











21:50. На место выехал прокурор Московской области. Здание начинает разрушаться.

Над концертным залом летают пожарные вертолеты Источник: Елена Халматова / MSK1.RU











22:00. Врачей начали запускать в здание, где произошла стрельба. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

— На место происшествия выехала следственно-оперативная группа центрального аппарата СК России, — добавили в ведомстве.

Куски здания падают вниз Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











22:30. Вузы по всей стране отменяют очные занятия. Студентов переводят на дистанционный формат обучения.

23:00. Усилены меры безопасности на всей сети дорог Автодора. Все поездки из «Крокуса» в такси сделали бесплатными.

00:40. Сотрудники СОБР Росгвардии покинули здание Crocus City Hall из-за сильного задымления

00:55. Пожар площадью 12,9 тысячи квадратных метров локализован.