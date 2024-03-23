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Происшествия Теракт в Crocus City Hall Что происходило во время теракта в Crocus CIty Hall в Москве. Краткая хронология событий

Что происходило во время теракта в Crocus CIty Hall в Москве. Краткая хронология событий

Выстрелы прогремели перед началом концерта

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Всё, что известно о трагедии

Вечером 22 марта на концертной площадке Crocus CIty Hall в Подмосковье открыли стрельбу. Мужчины в камуфляже ворвались в зал с охотничьими ружьями и ранили около 150 человек. По данным губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, 40 зрителей погибли.

В этом материале мы собрали хронологию трагедии по информации, доступной в данный момент.

К выступлению готовилась группа «Пикник». За несколько минут до их выхода на сцену прогремели выстрелы. Первая информация об этом появилась в 20:15. С этого времени мы начнем отсчет.

— Я беседовал с мужчиной, как вдруг сзади началось шумное движение. Я оглянулся и увидел массу людей, которые бегут в сторону от основного входа. В этот момент я услышал большое количество хлопков, они не казались автоматной очередью. Было похоже на выстрелы из глушителя. Было понятно, что это не одна автоматная очередь, а выстрелы из нескольких винтовок, — рассказал один из посетителей.

Первые минуты теракта

20:30. Из здания повалил столб дыма. Прогремел взрыв.

— Был дым, а потом начали разлетаться кресла в середине [зала]. Мы пошли на служебный выход, в подвал, спасибо охранникам, которые организовали эвакуацию. Было сильнейшее задымление. Невозможно было дышать из-за дыма. Нас была группа людей в районе 20 человек. За нами пришел охранник и нас забрал.

После стрельбы произошло возгорание

20:40. Концертный зал охвачен огнем, обрушилась кровля. Пожарные не могли приступить к тушению из-за угрозы жизни тех, кто еще находится в здании.

Из крыши валит дым, видны языки пламени.

20:45. Соцсети массово дают сбой. В частности, Telegram и WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ).

20:50. Губернатор Московской области выехал на место ЧП. Создан оперативный штаб.

21:00. 50 бригад медиков оказывает помощь пострадавшим. Спасатели вывели из здания около 100 человек, пожару присвоен повышенный ранг сложности.

Здание окружили вооруженные люли и вертолеты

21:50. На место выехал прокурор Московской области. Здание начинает разрушаться.

Над концертным залом летают пожарные вертолеты

22:00. Врачей начали запускать в здание, где произошла стрельба. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

— На место происшествия выехала следственно-оперативная группа центрального аппарата СК России, — добавили в ведомстве.

Куски здания падают вниз

22:30. Вузы по всей стране отменяют очные занятия. Студентов переводят на дистанционный формат обучения.

23:00. Усилены меры безопасности на всей сети дорог Автодора. Все поездки из «Крокуса» в такси сделали бесплатными.

00:40. Сотрудники СОБР Росгвардии покинули здание Crocus City Hall из-за сильного задымления

00:55. Пожар площадью 12,9 тысячи квадратных метров локализован.

Минздрав Подмосковья опубликовал список пострадавших в Crocus CIty Hall. Сейчас в нем числятся 146 человек, 60 из которых в тяжелом состоянии. Также в списках пострадавших значатся восемь детей.

Всю информацию о теракте мы собираем в режиме онлайн. Прочитайте, что рассказывают очевидцы стрельбы. Опубликовано и видео первых минут трагедии.

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