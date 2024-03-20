Пьяную сибирячку поймали за рулем — у нее решили забрать права и взыскать 1,5 миллиона

Взысканная по решению суда сумма равна стоимости машины Источник: Тимур Шарипкулов / UFA1.RU











26-летнюю жительницу Новосибирской области осудили за пьяное вождение. Ей назначили 250 часов обязательных работ и на два года лишили водительских прав. Она также должна выплатить 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.



По информации ведомства, 17 июня 2023 года сибирячка ехала на машине в селе Верх-Тула. Ее остановил сотрудник ДПС. Медицинское освидетельствование показало нетрезвость — 1,6 мг/л. Девушку признали виновной по части 1 статьи 264.1 УК РФ (Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, будучи подвергнутой административному наказанию).

Взысканная с обвиняемой сумма равна стоимости авто.



— В ходе расследования и рассмотрения уголовного дела обвиняемая через суд оспорила договор купли-продажи транспортного средства, на которое был наложен арест, о чем не сообщила правоохранительным органам и суду, — отмечается в сообщении прокуратуры.



Ранее водителю, устроившему смертельное ДТП на Северном объезде, дали семь лет колонии.

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