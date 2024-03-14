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СрочноРазбился вертолет МИ-8 в Магаданской области
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В Магаданской области разбился вертолет Ми-8. Есть погибшие

На транспорте летели рабочие одного из местных рудников

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Судьба нескольких человек всё еще неизвестна

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14 марта в Магаданской области разбился вертолет Ми-8. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы.

Вертолет перевозил 20 рабочих одного из рудников области, когда потерпел крушение. Два человека погибли, судьба остальных пока неизвестна. Предполагаемая причина трагедии — техническая неисправность либо ошибка пилотирования в сложных условиях.

— По предварительным данным, во время вывоза вахтовиков в районе крушения были сложные метеоусловия, техника могла не выдержать, человеческий фактор также рассматривается, — рассказали в экстренных службах.

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