В Магаданской области разбился вертолет Ми-8. Есть погибшие

14 марта в Магаданской области разбился вертолет Ми-8. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы.
Вертолет перевозил 20 рабочих одного из рудников области, когда потерпел крушение. Два человека погибли, судьба остальных пока неизвестна. Предполагаемая причина трагедии — техническая неисправность либо ошибка пилотирования в сложных условиях.
— По предварительным данным, во время вывоза вахтовиков в районе крушения были сложные метеоусловия, техника могла не выдержать, человеческий фактор также рассматривается, — рассказали в экстренных службах.