«Пока не расколотила я тебе, тварь!» В Перми парикмахер матом заставила старушку подметать волосы: подробности дикой истории

Также супруги рассказали о народном гневе — их телефоны утекли в Сеть и на них постоянно звонят.



— Мы не стали менять телефоны, отвечаем, — говорит муж Анастасии. — Хотя на нас сыплются угрозы, пытаются кредиты на нас оформить. <...> Нам пишут из США, Белоруссии и Казахстана, из Казани уже много машин едут нас убивать, не разобравшись.



«У меня не бывает денег»

Еще во время первого разговора с журналистом Анастасия сказала, что ей звонил некий грубый мужчина, сказавший, что он — опекун бабушки. Однако что это за человек, непонятно. Сама Светлана Трофимова — так зовут пенсионерку, — рассказала журналисту, что живет одна, у нее есть дочь, которая заходит к ней раз в неделю, готовит еду — «пюрешки, блинчики, торты», других опекунов у нее нет. Был еще сын, но где он и жив ли, женщина не знает, говорит, что он родился, когда она лежала в психиатрической больнице.