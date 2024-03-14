«Пока не расколотила я тебе, тварь!» В Перми парикмахер матом заставила старушку подметать волосы: подробности дикой истории

«Быстрее убралась, (мат), пока (мат) не расколотила я тебе, тварь!» — дурным голосом орет женщина за кадром, а сгорбленная бабушка, держась за стул, подметает за собой остриженные волосы. В праздничные выходные, посвященные Международному женскому дню, Сеть возмутило видео: в пермской парикмахерской мастер заставила согбенную старушку, которую только что постригла, убрать волосы. Сама парикмахер признает: да, может вспылить, да, несдержанная, но утверждает, что виновата сама клиентка — когда с нее попросили оплату, она протянула пять рублей со словами «тебе хватит». Редакция 59.RU разбиралась в этой дикой истории. Подробности — в этом материале.
«Я не выдержала и давай на нее кричать»
Случился скандал еще в прошлом году. Снимала видео сама парикмахер Анастасия. Журналистам она объяснила, что скинула его коллегам, чтобы спросить, знают ли они бабушку. По ее словам, пенсионерка пришла и попросила постричь ее очень коротко. Анастасия предложила ей прийти в день, когда для пожилых скидки, но та сказала, что получила пенсию. Сговорились на мужской стрижке с челкой — за 250 рублей. А когда работа была сделана, бабушка протянула монету.
— Я возмутилась, почему так мало. Она сказала: «Тебе хватит!» — и стала смеяться мне в лицо. Мне показалось это издевательством, — объясняла Анастасия журналисту. — У меня были уже такие случаи с клиентами — обманывали и не платили за работу, то деньги забывали, то стригла их в долг. Я им звонила потом, просила заплатить, а они трубку бросали. А у меня семья и домашние животные, которых нужно кормить. Когда мне протянули пять рублей, у меня просто взорвалось всё внутри. У меня взрывной характер, я не выдержала и давай на нее кричать. Да, заставила убирать ее за собой, взяла телефон и сняла ее на видео.
Женщина уверяет, что спокойно бы отреагировала, если бы бабушка, как пишут в соцсетях, забыла деньги дома, но это, по ее словам, не так — пенсионерка хотела именно поиздеваться. Анастасия также акцентировала: табурет, который валяется в кадре, она в бабушку не кидала, только пнула. С этим табуретом пенсионерку часто видят на улице, она берет его на прогулку, чтобы можно было присесть. А по поводу того, как видео попало в Сеть, Анастасия предположила, что его накануне 8 Марта ради мести выложила бывшая коллега, которую, по словам женщины, уволили из-за краж в салоне.
Комментаторов возмутило поведение парикмахера — многие заподозрили, что с ментальным здоровьем бабушки что-то не так, но отмечали: в любом случае так себя вести мастер права не имела, просто по-человечески была не должна. Через несколько дней Анастасия и ее муж записали 30-минутное видео с объяснениями, выложили его на Youtube. Там они, по сути, говорят о том же конфликте парикмахеров, что рассказывали журналисту — супруг подчеркивает, что его жену это не оправдывает, но «так бывает, что накипело». «Из ничего раздули такую адскую бомбу и сейчас требуют извинения», — считает муж, но добавляет, что извиниться и съездить на суд, заплатить штраф они готовы.
Также супруги рассказали о народном гневе — их телефоны утекли в Сеть и на них постоянно звонят.
— Мы не стали менять телефоны, отвечаем, — говорит муж Анастасии. — Хотя на нас сыплются угрозы, пытаются кредиты на нас оформить. <...> Нам пишут из США, Белоруссии и Казахстана, из Казани уже много машин едут нас убивать, не разобравшись.
«У меня не бывает денег»
Еще во время первого разговора с журналистом Анастасия сказала, что ей звонил некий грубый мужчина, сказавший, что он — опекун бабушки. Однако что это за человек, непонятно. Сама Светлана Трофимова — так зовут пенсионерку, — рассказала журналисту, что живет одна, у нее есть дочь, которая заходит к ней раз в неделю, готовит еду — «пюрешки, блинчики, торты», других опекунов у нее нет. Был еще сын, но где он и жив ли, женщина не знает, говорит, что он родился, когда она лежала в психиатрической больнице.
Общаться с бабушкой журналисту пришлось через окно — Светлана рассказала, что дочь запирает ее на ключ, а дубликата нет. Возможно, так она стала делать после шумихи из-за видео, ведь раньше бабушку часто видели на улице, где находится ее хлипкая двухэтажка, которую вскоре должны снести. Подробно с ней поговорить оказалось непросто — налицо проблемы с памятью, поэтому собрали ее рассказ по кусочкам.
— Зовут меня Света Трофимова, семидесяти еще нет, — говорит женщина.
Светлана родилась в Перми, родители любили погулять, женщина называет их нецензурным словом.
По словам самой Светланы, она училась в строительном техникуме, а потом работала «торгашкой» и кассиром, обучала работать на кассе других. Через некоторое время сказала, что трудилась в цирке, была жонглером, летала на самолетах…
Была замужем, но муж умер. У женщины есть дочка, она швея, но уже выработала трудовой стаж и сейчас берет шабашки. По словам женщины, она приходит к ней раз в неделю приготовить еду.
Про случай в салоне наша собеседница говорит, что чуть ли не подралась с парикмахером, и предполагает, что та была с похмелья. Но, возможно, она путает этот случай с другой ситуацией.
— Сколько было, столько и дала, у меня не бывает денег, у меня дочь забирает, — отвечает Светлана на вопрос, почему она дала парикмахеру пять рублей. — Она, [парикмахер], меня не поняла.
К Светлане мы пришли вместе с владельцами парикмахерской «Сакура» — так получилось, что несколько месяцев назад они арендовали помещение салона, в котором всё произошло. Бизнесмены делают сеть, увидев, в каком состоянии находится дом, хотели отказаться от аренды, но узнали историю владелицы — у женщины больной ребенок и нужны деньги на его лечение. Помещение арендовали в декабре 2023 года, новый салон в нем открыли, проработали там до февраля этого года, а позже рассчитали сотрудников и переехали с оборудованием в другой микрорайон. А потом всплыло видео с криками и унижениями. На новый салон посыпалась критика, хотя он не имеет отношения к этой истории.
Узнав о cкандале, владельцы «Сакуры» решили помочь бабушке. К ней в гости, то есть под окно, пришли с продуктами и новыми кроссовками. «Ой, кроссовочки», — по-детски обрадовалась Светлана.
Помочь женщине после запроса журналистов пообещали и в Министерстве соцразвития. Там рассказали, что 11 марта к Светлане приходил социальный участковый, она сообщила, что не имеет претензий к парикмахеру, писать заявление в полицию не будет. Бабушку проконсультировали о надомном обслуживании пожилых, оставили полезные телефоны.
— Светлану Трофимову приняли на социальное сопровождение, ей окажут содействие в решении ситуации с расселением аварийного дома, — прокомментировали 59.RU в Минсоце.
«Поступок, как ни крути, безобразен»
На душераздирающее видео обратили внимание в федеральном Следственном комитете. Провести проверку и возбудить уголовное дело прикамским следователям поручил сам глава СК Александр Бастрыкин. Они последовали его совету. Сейчас дело возбуждено «по факту применения насилия» по статье 116 УК РФ «Побои».
О сканадале высказался уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко. Он отметил, что пока не понятно, действительно ли побои имели место, и с чего вообще начался конфликт. Также он отметил, что его пугает реакция людей — комментарии в СМИ и соцсетях с призывами к расправе над парикмахером. Сапко призвал не делать выводов, не видя всей картины. Но всё же отметил: «Поступок сотрудницы парикмахерской, как ни крути, безобразен».
Более эмоционально о случившемся высказался депутат Госдумы Александр Хинштейн, назвав парикмахера мастером по унижению стариков.
«Мы живем в правовом государстве — если вам не заплатили за оказанную услугу, вызовите полицию и разбирайтесь в правовом поле. Но то, что мы сейчас увидели — это унижающий человеческое достоинство самосуд. Тяжело осознавать, что одна женщина может так по-скотски относиться к другой, тем более к пожилой и беззащитной. Не сомневаюсь, что после проверки правоохранительные органы привлекут эту гражданку к ответственности, а администрация салона — укажет ей на дверь», — написал Хинштейн в своем телеграм-канале.