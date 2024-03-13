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«Разбил лобовое кулаком»: новосибирец заявил, что ему разгромили машину — фото повреждений

Он подал заявление в полицию

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Инцидент произошел накануне

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Житель Новосибирска заявил, что ему повредили автомобиль. Машина получила повреждения после конфликта, который возник из-за парковки.

Как рассказал сибиряк в паблике «АСТ-54» во «ВКонтакте», инцидент произошел накануне, 12 марта. Сибиряк хотел подъехать к заведению, но при попытке припарковаться к нему обратилась женщина — она, как заявил автор, начала кричать, и указала, что тот якобы находится на «пешеходном».

— Знаков не было, и, судя по следам шин разных авто, там все так паркуются, чтобы не перекрыть проезд во двор. Я заехал в этот парковочный карман, — утверждает автор поста.

Женщина, по словам автора, заявила, что водитель продолжит разговор с ее мужчиной. Последний подошел к автомобилю, а затем якобы оскорбил оппонента.

Новосибирец опубликовал видео конфликта. На кадрах видно, как мужчины стоят около машины, а затем между ними происходит потасовка.

— Впоследствии он начал крушить наш авто, разбил лобовое кулаком, помял капот, помял заднюю дверь, — сказано в сообщении. — Заявление мы написали.

Полиция начала проверку

Полиция начала проверку

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В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области НГС сообщили, что заявление о происшествии зарегистрировано в отделе полиции.

— Проводится проверка. Все обстоятельства устанавливаются, — уточнили в ведомстве.

В начале марта в соцсетях сообщили, что в Новосибирске пассажиры разгромили автомобиль такси. Один из них, по словам автора начал дебоширить сразу после посадки в машину.

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