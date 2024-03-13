«Разбил лобовое кулаком»: новосибирец заявил, что ему разгромили машину — фото повреждений

Житель Новосибирска заявил, что ему повредили автомобиль. Машина получила повреждения после конфликта, который возник из-за парковки.



Как рассказал сибиряк в паблике «АСТ-54» во «ВКонтакте», инцидент произошел накануне, 12 марта. Сибиряк хотел подъехать к заведению, но при попытке припарковаться к нему обратилась женщина — она, как заявил автор, начала кричать, и указала, что тот якобы находится на «пешеходном».

