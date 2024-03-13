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Происшествия

«Жительница родила дома»: главный следователь страны заинтересовался смертью младенца в Новосибирской области

Труп новорожденного нашли в Болотнинском районе

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Труп младенца обнаружили в поселке Светлая Поляна

Глава Следственного комитета России поручил доложить о ходе проверки по факту смерти младенца в Новосибирской области. Об этом сообщили на сайте ведомства.

— В СМИ распространена информация о том, что 11 марта в частном доме одного из поселков Болотнинского района обнаружено тело новорожденного ребенка, которого жительница региона родила дома, не обращаясь в медицинское учреждение, — сказано в сообщении.

Новосибирские следователи организовали проведение процессуальной проверки. Глава ведомства поручил руководителю Следственного управления СК России по региону представить доклад о ходе проверки.

О происшествии стало известно в среду, 13 марта. Труп младенца обнаружили в поселке Светлая Поляна, как сообщили следователи, специалисты проводят судебно-медицинскую экспертизу для установления причины его смерти.

В прокуратуре заявили, что многодетная женщина оставила тело ребенка в подвале. В надзорном ведомстве также начали проверку.

Местные жители сообщили, что в 2020 году мать младенца оставила другого своего новорожденного на автобусной остановке, но ребенок остался жив. НГС пообщался со знакомыми и родственниками многодетной сибирячки и узнал, чем она известна в поселке.

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Александр Бастрыкин Дети Смерть новорожденного Гибель ребенка Новосибирская область
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