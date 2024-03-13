«Жительница родила дома»: главный следователь страны заинтересовался смертью младенца в Новосибирской области

Труп младенца обнаружили в поселке Светлая Поляна Источник: Евгений Вдовин / 161.RU











Глава Следственного комитета России поручил доложить о ходе проверки по факту смерти младенца в Новосибирской области. Об этом сообщили на сайте ведомства.



— В СМИ распространена информация о том, что 11 марта в частном доме одного из поселков Болотнинского района обнаружено тело новорожденного ребенка, которого жительница региона родила дома, не обращаясь в медицинское учреждение, — сказано в сообщении.



Новосибирские следователи организовали проведение процессуальной проверки. Глава ведомства поручил руководителю Следственного управления СК России по региону представить доклад о ходе проверки.



О происшествии стало известно в среду, 13 марта. Труп младенца обнаружили в поселке Светлая Поляна, как сообщили следователи, специалисты проводят судебно-медицинскую экспертизу для установления причины его смерти.



В прокуратуре заявили, что многодетная женщина оставила тело ребенка в подвале. В надзорном ведомстве также начали проверку.

